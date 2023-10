Occasion beter voor milieu dan nieuwe crossover

Het is nu officieel, want het is onderzocht. Een occasion is beter voor het milieu dan een nieuwe crossover kopen.

Wat is nu eigenlijk goed voor het milieu? Op dit moment worden er drastische maatregelen genomen om de mensen in een elektrische auto te krijgen. En anders wel een PHEV. Voorbeeldje: dankzij ons belastingbeleid is een Porsche Cayenne e-Hybrid goedkoper dan een Macan met viercilinder. En de elektrische Taycan is de goedkoopste Porsche op dit moment (de enige die je onder de ton kunt krijgen).

Sowieso kun je zeggen dat een nieuwe auto beter is voor het milieu dan een oudere. Nieuwere auto’s hebben vaak allerlei slimme foefjes om de CO2-uitstoot te beperken. Denk aan heel-veeltraps automaten, 48V-generatoren, cilinderuitschakeling en dergelijke. Maar het maakt volgens Possible allemaal niets uit, zo meldt The Guardian.

Occasion beter voor milieu

Dat komt omdat al die foefjes woren toegepast op grote SUV’s en dan is alle moeite verloren gegaan. Denk maar aan mijn zus, want 2 minuten joggen heeft voor haar geen zin aangezien ze een kilo döner als middagsnack neemt. Met saus.

Possible is een klimaatcampaganegroep. Voor dat je meteen in het toetsenbord klimt, als ze bij Shell lobbyisten hebben lopen, dan mag het klimaat er ook een paar hebben. Nu kun je je afvragen in hoeverre een onderzoek van hen representatief is, maar dat terzijde.

Omdat men constant grotere SUV’s blijft kopen, is er ondanks de vele ingrepen geen winst behaald qua CO2-uitstoot. Hun onderzoek wijst uit dat een occasion van 10 jaar oud alsnog beter is voor het milieu.

Rijke mensen kopen dikke crossovers (goh!)

Ook kwam in het onderzoek naar boven dat er een sterke correlatie is tussen inkomen en de grootte van de SUV. Dus hoe rijker de eigenaar, des te groter de SUV. De top 20% qua verdieners zijn voor 81% meer geneigd om een auto te rijden die meer uit te stoten. Dat is al erg, maar het wordt nog erger.

Die top 20% rijden drie keer zoveel kilometers als die armere 80%. Daarmee komt Possible tot de conclusie dat de gewoontes van de rijke mensen veel schadelijker is voor het milieu dan de gewoontes van de armere 80%. Uiteraard hint de organisatie op maatregelen die de overheden moeten nemen.

In Nederland is dat gelukkig niet nodig, want in principe hebben wij een briljant systeem waarbij dit getackeld wordt. Over het algemeen is een auto met vervuilende motor een stuk duurder in aanschaf dan een schone, zeker als de mogelijkheid bestaat om ermee te kunnen laden. Ook betaal je in Nederland meer CO2-boete voor een Jaguar F-Pace ten opzichte van een Jaguar XF. Daarnaast betaal je ook heel erg veel accijns op brandstof: hoe meer je tankt, hoe meer je betaalt.

Imagecredit: Lamborghini Urus Performante en Maserati Levante Trofeo door @justawheelcarguy en een Alpina XB7 in het wild door @spotcrewda via Autoblog Spots.