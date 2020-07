‘Occasionverkoop stijgt naar 2 miljoen dit jaar’

Na een flinke daling begint de verkoop van tweedehandsjes weer aan te trekken.

De verkoop nieuw blijft dramatisch maar in de verkoop van occasions zit een stijgende lijn. Alleen afgelopen maand werden er al 120.550 gebruikte personenauto’s verkocht bij autobedrijven. Dat is bijna 15 procent meer dan in juni vorig jaar. Het is voor het eerst sinds de corona dat de verkoop dit jaar hoger is dan vorig jaar. In maart werden er al 14 procent minder auto’s verkocht dan het jaar ervoor. In april zat de occasionverkoop in zijn dieptepunt met 26 procent minder verkopen. Sinds mei gaat het steeds beter, toen werden er 111.000 occasions verkocht (5 procent minder dan mei’19).

Het eerste halfjaar van 2020 werden er in totaal 627.536 gebruikte auto’s verkocht door autobedrijven. Ondanks de grote achterstanden van maart, april en mei is dit nog maar 2,9 procent lager dan de cijfers over de eerste helft van 2019. De wisselingen van eigenaren door particuliere verkoop zijn hier nog niet in meegeteld. Inclusief particulieren kwam de eerste helft van 2020 op 1.004.334 auto’s uit. Als de stijgende lijn bij de occasionverkoop blijft doorzetten worden er dit jaar meer dan twee miljoen gebruikte auto’s verkocht. Uit eerder onderzoek van de BOVAG bleek dat 175.000 treinreinigers een auto willen.

De verkoop van nieuwe auto’s ging wel een stuk slechter dan de stijgende occasionverkoop. Vanwege het coronavirus stelden mensen hun aankopen uit en waren fabrieken dicht waardoor auto’s niet leverbaar waren. De verkoop van nieuwe auto’s daalde in het eerste halfjaar met 30 procent van 225.779 naar 158.155 stuks. Volkswagen, Kia, Peugeot, Opel en Toyota verkochten het eerste halfjaar de meeste nieuwe auto’s. De Kia Niro werd het meest verkocht. De 425.000 nieuwe auto’s die Bovag dit jaar voorspeld had gaan we vanwege het coronavirus niet meer halen.

Verwacht jij dat de occasionverkoop verder stijgt en er 2.000.000 occasions van eigenaar gaan wisselen dit jaar?

Bron: BOVAG