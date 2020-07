Is er eindelijk ruimte voor een Audi RS Q5?

Echt concreet wordt het nog niet, maar een Audi RS Q5 zou heden ten dage best logisch zijn.

SUV-gekte: elk merk maakt zich er schuldig aan. Zo ook Audi. Net iets meer dan tien jaar geleden had je de Q7 en de Q5. Ondertussen is het aanbod gegroeid en kun je kiezen tussen de Q2, Q3, Q3 Sportback, Q5, Q7, Q8, e-tron en e-tron Sportback.

Recht door zee

In het midden van deze line-up zit de Q5. Een forse machine, maar niet zo’n bakbeest als de Q7 of Q8. Nog niet elektrisch zoals de e-tron, wel beschikbaar (tegenwoordig zelfs uitsluitend) als plug-in hybride. Geen gekke coupé-perikelen, ook geen lelijkerd. En door de aankomende facelift is de Q5 ook weer lekker fris.

Audi Q5 Facelift

Snelle jongen

‘Snel’ wordt een SUV niet zo gauw, tenzij je met flinke motoren gaat smijten. Voor de Q5 houden we het liever bij ‘rap’. Dat heeft twee redenen. Ten eerste, de motor in de snelste Q5 was nooit een powerknaller. Goed, met 354 pk voor de benzineversie (en 347 pk voor de dieselversie die het vanaf 2019 overnam) wil het vast vooruit, maar het weegt ook wat en een sportwagen is het niet.

Reden twee is het ontbreken van een écht snelle versie. Bij Audi is de S-reeks het snelste wat ze bouwen, vervolgens bemoeit Audi Sport GmbH zich ermee. Het resultaat is de knotsgekke reeks RS-modellen. De enige RS-SUV’s zijn momenteel de RS Q3 (Sportback) en RS Q8. Die eerste heeft de welbekende 2.5 TFSI vijfcilinder, het enige wat daarboven zit is de RS Q8 met zijn 4.0 V8. Op zich is er dus ruimte voor een RS Q5 met dezelfde aandrijflijn als de RS4: een 2.9 liter grote V6 met 450 pk. Of een klein beetje meer.

Concurrentie

We zeggen meer, omdat getallen boven de 500 logisch lijken. Zoals we weten kijken de Duitsers vaak bij elkaar af, en ook dan is zo’n RS Q5 zo gek nog niet. AMG heeft al de GLC bij de kladden gepakt om de GLC 63 (S) te maken. Zowel de normale GLC als de Coupé kunnen tot en met 510 pk krijgen.

Mercedes-AMG GLC 63 en GLC 63 Coupé

En sinds de nieuwste generatie X3 heeft BMW ook daar hulp van M Performance gekregen. Met een heel toevallige 510 pk voor de X3 M Competition. En ook heel toevallig dezelfde behandeling voor de X4, de coupébroer van de X3.

BMW X3 M Competition

Hij komt, hij komt…?

Zodoende was er een tijdje geleden aanleiding om het te hebben over een Audi RS Q5. Er zou dan ook info zijn dat hij onderweg is. Dat was in 2016 en ondertussen is de Q5 dus een hele facelift verder. Bij de onthulling van de facelift viel de naam RS Q5 weer en volgens Carsales.com.au klonk Michael Crusius, een woordvoerder voor de Q-modellen, alsof ze erop aan het broeden zijn. Natuurlijk schoot hij niet tussen de regels door dat hij eraan komt, maar volledig ontkend werd de vraag evenmin.

Wel weten we dat ’s Neerlands (binnenkort ex-)CEO van Audi Bram Schot heeft gezegd dat er eindelijk een Q6 (of Q5 Sportback) komt. Een coupéversie, sportiever gelijnd, hint hint?

Audi e-tron S

Afwachten

Het kan ook nog dat Audi stilletjes probeert te zeggen dat we allemaal elektrisch moeten gaan rijden, en de e-tron S wellicht iets voor je is. Die heeft toevallig 503 pk en is toevallig ook beschikbaar als Sportback. Een Audi RS Q5 zou daar nog motorgeluid aan kunnen toevoegen. Nog even geduld dus, maar in deze tijden en gezien de concurrentie is een topversie voor de Q5 zo’n gek idee nog niet.