Ocon: “Ik ben denk ik sneller dan Verstappen”

Damn Esteban, you went there!?!

Jaja, we haalden het laatst al een keer aan in verband met Daniel Ricciardo: iedere coureur moet er ergens van overtuigd zijn dat hij de snelste en de beste is. In dat geval ging het om welke coureurs momenteel het beste zijn in de Formule 1, maar een ander (iets minder) hot issue is de vergelijking tussen Verstappen en Ocon. We kunnen benchmark Verstappen immers wel lopen vergelijken met de Hamiltons, Vettels en Alonso’s van deze wereld, maar over een jaar of vijf zijn dat pensionados.

Max zal het dan moeten opnemen tegen een nieuwe generatie coureurs, waarvan de meesten nu nog anoniem hun rondjes rijden in de opstapklasses. Maar er zijn ook al minimaal twee coureurs waarvan we nu al met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen stellen dat ze in 2022 een toontje mee kunnen blazen in het kampioenschap. We hebben het hierbij uiteraard over Ocon (21) en Sainz (23). Voordat onze Belgische lezers gaan steigeren: Vandoorne kan zich wellicht nog bij dit rijtje voegen maar is ‘al’ 25 en zal zich dan toch nog iets moeten verbeteren.

Het geval Vandoorne kijken we dus nog even aan en van de strijd met Sainz hebben we al een vermakelijk voorproefje gehad bij Scuderia Toro Rosso, maar hoe zit het eigenlijk met Ocon? De claim to fame van de Fransman is natuurlijk dat hij in 2014 F3 kampioen werd voor Tom Blomqvist en…Max Verstappen. Na anderhalf F1 seizoen zijn sommigen al helemaal weg van de Fransoos, maar ik ben zelf nog niet geheel overtuigd. Ocon verloor namelijk twee keer het kwalificatieduel (2016 Wehrlein-Ocon 7:2, 2017 Perez-Ocon 13:7) en scoorde twee keer minder punten dan zijn teamgenoot (2016 Wehrlein-Ocon 1-0, 2017 Perez-Ocon 100-87).

Nou toegegeven: in beide gevallen was Ocon ‘the new guy’ in vergelijking met zijn teamgenoten. Wennen aan de auto en het team, mag wat tijd kosten. Immers verloor Verstappen vorig jaar ook dik het kwalificatieduel van Ricciardo en draaide hij dat dit jaar om. Het zou echter niet de eerste keer zijn dat ‘potentieel’ overgewaardeerd wordt. Enfin, laten we eens overgaan tot de aanleiding van dit artikel. Ocon praatte namelijk met Sky Sports F1 en werd gevraagd of hij denkt beter te zijn dan Max Verstappen. Ocon verwijst naar het vooraf aangehaalde F3 seizoen.

I was quicker than him, for sure. I got a lot more poles than he did. I don’t know if I’m quicker than him now, but I think so!

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het dus in ieder geval niet. Force India chef Otmar Szafnauer valt zijn huurling bij:

I like to think that Max has just signed a big contract with Red Bull, and we’ve got Ocon for probably a hundredth of the price. I think Esteban is just as good.

Fair enough. We zullen het zien in de toekomst. We verheugen ons er vast op.