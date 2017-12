Waarom Chevrolet ‘BAS’ op de 766 pk sterke LT5 schreef

Bassie!

Vandaag in de categorie humor om te lachen: de actie van GM-techneuten om de monsterlijke LT5 V8 van de nieuwe Chevrolet Corvette ZR1 te tooien met de letters ‘BAS’. Onlangs trok Chevrolet het doek af van deze nieuwe opper-Corvette. Waarschijnlijk wordt het de sterkste Corvette die ze ooit gaan maken met de motor voorin de neus. Immers krijgt de nieuwe generatie de motor naar verluidt in het achteronder.

Dat de motor voorin licht is vrij goed te zien. In de motorkap zit namelijk een enorm inkeping die plaats biedt aan de supercharger. Deze blazer is dan ook het letterlijk en figuurlijk het grootste verschil met de LT4-motor in de Z06 en andere GM-producten. Bigger is immers gewoon better. Liefst 52 procent groter is het ding en met elke rotatie wordt 2,65 liter lucht verplaatst. Best veel gezien de compressor maximaal 15.860 per minuut ronddraait.

Het formaat van het apparaat was voor de engineers die werkten aan het project reden om een inside joke te maken. Op de motor schreven ze de letters ‘BAS’. Nou moet je weten dat GM een diesel heeft met iets wat ze een Belt Alternator System noemen. Volgens de techneuten moesten onwetenden dan ook denken dat de motor misschien een diesel betrof. De humor!

Maar wacht…dat is nog niet alles. ‘BAS’ stond namelijk wel degelijk ook echt ergens voor. De engineers leggen aan Automotive News uit: