Daniel Ricciardo: “Lewis’ titels vooral dankzij beste auto”

Shots fired?

Onlangs gaf Lewis Hamilton in de media aan dat hij uitkijkt naar een gevecht tussen ‘de grote vier’ volgend jaar. Het is een bekend gegeven in de sport (en de rest van de wereld): de pikorde moet nauwkeurig bepaald worden. In bijna elke sport wordt er weleens gesproken over de grote ‘X’, de beste spelers ooit et cetera. De debatten over deze rangschikking is deel van het vermaak voor het publiek en daarmee deel van de waarde van een sport.

HAM, schaarde onder de grote vier zichzelf, onze Max, Sebbie en de wenkbrauw. Maar daar zit dus niet Ricciardo bij en ook niet Hamilton’s teamgenoot Bottas. Vele F1-volgers zullen zich wel kunnen vinden in het oordeel van Hamilton, maar de coureurs die buiten de boot vallen zullen er wellicht toch wat door geprikkeld zijn. Tenslotte moet iedere goede coureur ergens de overtuiging hebben dat hij minstens net zo goed is als ieder ander.

Waarschijnlijk naar aanleiding van Lewis’ uitlatingen, werd Ricciardo bij een promotie-evenement in Bakoe gevraagd wie híj de beste coureur van het veld vindt. Uiteraard zegt RIC in eerste instantie dat hij zichzelf de beste coureur vindt, maar daarna gaat hij dieper in op de vraag. De honeybadger zegt dat hij Lewis’ prestaties respecteert en ook Alonso en Max goed vindt. Daarna voegt hij er echter aan toe:

Lewis has won three of the last four championships, but if he was in a midfield team he wouldn’t have three of the last four championships. The car is a big part of it, but you need to be a good driver to get the equipment to the top. You need both. It’s still a bit more dominant with the car than the driver, I’d say maybe 75 per cent to 25 per cent.

De Australiër zou daarom graag zien dat de coureur weer iets belangrijker wordt:

If we make it a bit more equal by bringing the driver in a bit more and taking the equipment out then that would be better. A 50/50 would be something more realistic in the near future and hopefully that’s the case. Even from Lewis to the guy that’s coming last, maybe the lap time says three seconds but the driver is maximum one second. We are all a lot closer than that and it would be great if we could all stay within one second with the equipment because then the racing would be pretty fun.

De teamgenoot van Max mag zich overigens verheugen op de steun van Christian Horner, die zich ook uitgelaten heeft over de uitspraken van Hamilton. Volgens Horner zou Lewis dom zijn als hij Daniel onderschat. Hij beschouwt DR3 als de beste inhaler van het veld (beter dan Max dus kennelijk) en denkt dat Ricciardo met een goede auto zeker een gooi kan doen naar de titel.