Pomphouders noemen stijgende brandstofprijzen ”oplichting”

Boze automobilisten, lege winkels en een sector die zich machteloos voelt.

Autorijden wordt er de laatste tijd niet bepaald goedkoper op. Wie langs de pomp rijdt ziet de prijzen op de borden vrolijk omhoog kruipen. Maar het zijn niet alleen automobilisten die zich daarover opwinden. In Duitsland begint het lachen de tankstations ook te vergaan. En die richten hun pijlen niet op de overheid, maar op de oliemaatschappijen.

Tankstations voelen de woede van klanten

Volgens de Duitse Vereniging van Tankstations (TIV) hebben pomphouders nauwelijks invloed op de prijs die automobilisten aan de pomp betalen. Die wordt namelijk vastgesteld door de grote boze oliemaatschappijen. Toch krijgen tankstationmedewerkers vaak de volle laag van boze automobilisten die denken dat het tankstation zelf de prijs bepaalt.

Herbert Rabl, woordvoerder van de branchevereniging TIV, zegt dat de situatie voor veel pomphouders erg frustrerend is. In een interview met de Stuttgarter Zeitung noemt hij de prijsstijgingen zelfs “oplichting”. Volgens hem wordt brandstof die eerder tegen een lagere prijs is ingekocht nu tegen een veel hogere prijs verkocht. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk.

Hoogleraar economie: bedrijven vergroten winstmarges

Volgens econoom Johannes Schwanitz profiteren oliemaatschappijen mogelijk van de situatie. In een analyse waarover Der Spiegel schrijft, stelt hij dat de prijsstijgingen aan de pomp een stuk groter zijn dan de daadwerkelijke stijging van de olieprijs.

Dus: de hogere brandstofprijzen zijn volgens hem niet alleen het gevolg van duurdere olie, maar ook van grotere winstmarges. Volgens Schwanitz gebeurde iets vergelijkbaars tijdens de energiecrisis van 2022, toen brandstofprijzen in Duitsland eveneens sterk stegen.

Ook de Duitse politiek kijkt inmiddels naar de situatie. Minister van Financiën Lars Klingbeil heeft het over “woekerprijzen” en vindt dat die moeten worden aangepakt.

Tankshops voelen het ook

De hoge brandstofprijzen hebben volgens tankstationhouders nog een ander nadelig effect. Automobilisten zijn vooral minder geneigd om na het tanken nog even naar binnen te lopen voor een curryworst of een bak pleur.

Dat is groter probleem dan je denkt voor de tankstations. De omzet van de winkel is namelijk goed voor zo’n 60 procent van hun totale inkomsten. Als automobilisten dus gaan tanken en meteen weer vertrekken, voelen de pomphouders dat in de kassa.