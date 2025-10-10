Oei: “biobrandstof is vervuilender dan fossiele brandstof”

Leuk hè, biobrandstoffen. Alleen ze blijken wel wat vervuilender dan het dinosap dat ze zouden moeten vervangen, zo meent een onderzoek.

We zeggen hopelijk niks geks als we zeggen dat de peut die je normaliter in je auto gooit, niet het fijnst is om de atmosfeer in te blazen. Vandaar de wens voor elektrische auto’s, uiteraard. Toch hopen automerken nog steeds om de brandstofmotor levend te houden maar dan met minder uitstoot. Een gangbare vorm die al een tijdje bestaat is middels biobrandstof. Dat is een wat globale term, maar het komt erop neer dat er plantaardig materiaal wordt gebruikt om brandstof van te maken, in plaats van fossiele bronnen.

Biobrandstof

Zoals gezegd klinkt dat perfect. Nog gebruik kunnen maken van de ‘bekende’ (en vooral betrekkelijk goedkope) techniek om verbrandingsmotoren van te maken, maar dan een stuk minder vervuilend. Sterker nog: de ‘bekende’ biobrandstof E85 die dus voor 85 procent uit bio-ethanol bestaat, wordt door bepaalde automerken gebruikt om het meeste vermogen mogelijk te produceren. En E85 mag dan zeldzaam zijn in Nederland (al bevatten E10 en E5 dus maximaal 10 en 5 procent bio-ethanol), er zijn landen zoals Brazilië waar motoren voorbereid op E85 nu verplicht zijn. Dat heeft er ook weer mee te maken dat Brazilië een groot producent is van biobrandstoffen. Een nog grotere producent is overigens de VS: de grootste ter wereld.

Vervuilender

Een onderzoek van Transport & Environment legt nu echter bloot wat voor milieu-impact dit heeft. En wat blijkt: dat valt tegen. Biobrandstoffen mogen dan beter zijn ‘uit de uitlaat’, maar tijdens de productie wordt enorm veel uitstoot gecreëerd. Volgens T&E gaat het in de hele cyclus om 16 procent meer CO2-uitstoot dan bij de productie van fossiele brandstoffen. Andere cijfers die de impact in beeld moeten brengen: de gewenste productie van biobrandstof tegen 2030 vereist velden zo groot als Frankrijk om aan de vraag te moeten voldoen. Dat terwijl als je drie procent van die productie zou gebruiken voor zonne-energie, er even veel energie geproduceerd wordt. En om 100 kilometer te rijden op biobrandstof, is er 3.000 liter water nodig. Bij een EV gaat het om slechts 20 liter water.

Doelstellingen

De totale uitstoot van biobrandstoffen verbouwen om de doelen van 2030 te halen, staat gelijk aan de uitstoot van 30 miljoen dieselauto’s. Die doelstellingen omvatten overigens initiatieven vanuit veel landen om meer met biobrandstoffen te gaan werken. Zo is een grote wens om vliegtuigen te laten vliegen op zo veel mogelijk biobrandstof, alsook het toepassen van de plantaardige sappen in de scheepvaart.

Kortom: biobrandstoffen zouden wel eens ietwat een wassen neus kunnen zijn. T&E adviseert om vooral in te blijven zetten op EV’s. Of dat de schoonste oplossing is, daar staan niet alle neuzen over dezelfde kant op. Maar biobrandstoffen redden het kennelijk ook niet.