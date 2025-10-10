Waarom deze BMW M2-editie heel graag zijn turbomotor verkondigt

Elke BMW M2 is uitgevoerd met een turbo, maar een nieuwe speciale editie van de BMW M2 wil heel graag laten weten dat er een fluitbuis op het blok zit. Waarom?

Gisteren werden we door BMW Zuid-Afrika verwend middels twee speciale edities die lokale historische modellen eren. Allebei op basis van de BMW (M)2 (G42/G87). Het lijkt erop dat BMW die M2 een goede basis vindt voor nog meer leuk spul. Want nu is er nóg een aan de geschiedenis te linken speciale BMW M2.

BMW M2 Turbo Design Edition

Hij heet de BMW M2 Turbo Design Edition en dat zegt eigenlijk alles over welk model de M2 wil eren. Dat is natuurlijk de BMW 2002 Turbo (E10). Toen ter tijd was de naam Turbo echt bijzonder. 2002 betekende al dat je de dikste 2.0 literversie had van de ’02 (en dus niet de 1602 of 1802 voor plebejers) en extra gepeperde versies heetten 2002ti of 2002tii. De turbo had dus als speerpunt dat ‘ie, nou ja, een turbo had. Een KKK-turbo zorgde ervoor dat de 2.0 liter viercilinder uit de 2002tii van 130 naar 170 pk ging. Aangezien de 2002 maar 1.080 kg woog, wilde dat wel prima vooruit, helemaal voor 1973.

Optisch kon je de BMW 2002 Turbo herkennen aan een bijzondere bodykit en velgen, maar nog belangrijker aan de driekleur van de motorsportdivisie (toen heetten sportieve BMW’s nog geen M natuurlijk). Op de voorsplitter stond ‘2002’ links en ‘Turbo’ rechts en grappig genoeg in spiegelbeeld. Dit was zodat je in je spiegel kon lezen dat het om de 2002 Turbo ging en je maar beter aan de kant kon gaan. De kans was aanzienlijk dat dit kleine monstertje sneller is.

Dat even om de BMW M2 Turbo Design Edition in de juiste context te plaatsen. En dus waarom de BMW M2 zo overduidelijk met Turbo-badges strooit. Er is namelijk geen M2 zonder turbo, elke G87 heeft een twin-scroll turbo aan zijn S58B30 geschroefd zitten. Daarom zit er achterop een Turbo-badge en voorop heeft de zwart gemaakte power bulge de tekst Turbo ook in spiegelbeeld staan. Verder kan je de editie herkennen aan de M-driekleur prominent op de motorkap, het dak en de achterkant, op Alpine White lak. Net zoals de originele ’02 Turbo.

Verder gaat het om een BMW M2 waar lekker in de optielijst gedoken is. M Performance-achterspoiler, zit erop. Styling 1000M-velgen in een soort goudbrons, check. Handbak? Jazeker. Koolstofvezel kuipstoelen met de M-driekleur in de bekleding? Oh ja zeker. Maar goed, dit is niet exclusief voor de Turbo-editie. Je moet die livery dus graag willen.

De BMW M2 Turbo Design Edition gaat namelijk bijna 15.000 euro meer kosten dan een basis-M2. Nou zitten er ook wel dure opties op, maar dan nog. Het is wel een leuk idee, met zoals altijd een leuk origineel. Helaas lijkt het er initieel op dat ook deze M2 niet ons continent bereikt, want alle prijzen zijn in dollars. Dan maar even langs de wrapboer.