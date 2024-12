Oeps: Tom Waes was dronken bij zijn 911-crash

Waes had teveel pintjes genomen voordat hij achter het stuur kroop.

Afgelopen zaterdag bereikte ons het nieuws dat de Vlaamse TV-presentator en acteur Tom Waes betrokken was bij een grote crash. Waes was met zijn Porsche 911 G-model bovenop een pijlwagen geknald. Over de oorzaak was op dat moment niets bekend. Nu komt de Vlaming zelf met een verklaring. Wat blijkt: hij was op restaurant en op café geweest en had teveel gedronken. Toch besloot hij om in de, we moeten eerlijk zijn, prachtige 911-oldtimer te stappen en ermee naar huis te rijden.

Tom Waes over zijn dronken crash

Waes deelt een statement. Hierin zegt hij: ”Ik herinner me niets van het ongeval of van de omstandigheden die bewuste avond in de Kennedytunnel. Feit is dat ik die avond op restaurant en café geweest ben, en dat ik te veel gedronken heb om nog met de auto te mogen rijden. Toch ben ik in mijn auto gestapt om thuis te geraken. Onbegrijpelijk. Dat had ik nooit mogen doen, daar bestaat geen enkele twijfel over.”

Waes realiseert zich dat hij erg fortuinlijk is geweest. Niet alleen dat hij zelf kan navertellen, maar ook dat hij geen slachtoffers heeft gemaakt. ”Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel. Ik wil dan ook mijn oprechte excuses aanbieden, aan iedereen. Het spijt me verschrikkelijk.” Verder bedankt hij de medici die hem hebben behandeld en nog behandelen.

Waes’ werkgever VRT is niet te spreken over de presentator. ”Dit kan echt niet”, zegt woordvoerder Yasmine Van der Borght. “Onze schermgezichten hebben ook op dat vlak een voorbeeldfunctie voor het brede publiek. We verwachten dat Tom zijn verantwoordelijkheid neemt en vinden het belangrijk dat hij zelfinzicht toont.” Wij maken ons voornamelijk boos dat Waes zijn eigen leven, maar ook vooral het bestaan van de prachtige 911 op het spel zette.

