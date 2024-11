Acteur Tom Waes zwaargewond na harde crash met Porsche 911

De Vlaamse acteur verkeert gelukkig buiten levensgevaar.

TV-presentator en acteur Tom Waes (hierboven op archiefbeeld) is afgelopen nacht rond 01:00 uur zwaargewond geraakt toen hij inreed op een pijlwagen met zijn Porsche 911 G-model. Dat bevestigt de Belgische politie. Er zijn verder geen gewonden gevallen bij de crash van Tom Waes.

De 56-jarige acteur rijdt in zijn 911 vanuit Antwerpen in de richting van Gent wanneer het mis gaat. In voorbereiding op de werkzaamheden in de Kennedytunnel in Antwerpen staan er wat pijlwagens op de weg. Waes heeft er vermoedelijk een over het hoofd gezien en is er frontaal tegenaan gereden.

De 911 van Tom Waes zit na de crash zo erg in de prak dat de hulpdiensten niet makkelijk bij de acteur kunnen komen. Daarom wordt het dak van de groene Porsche uit de jaren ’70-’80 opengeknipt.

Wanneer Waes is bevrijd, wordt hij ter plaatse gereanimeerd. Er wordt gevreesd voor zijn leven. “De bestuurder werd aanvankelijk in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis”, bevestigt Jana Verdegem van de politie aan HLN.

De huidige toestand van Tom Waes

In het ziekenhuis wordt Waes verder behandeld. In de loop van de nacht zou de toestand van de acteur stabiliseren. “Zijn toestand is intussen niet langer levensbedreigend”, voegt Verdegem toe. Zijn toestand wordt nog wel bestempeld als ”zeer ernstig”. Zodra er meer nieuws binnenkomt, voegen we de nieuwe informatie toe aan dit bericht.

