Pas op: je kunt nu overal geflitst worden op een 30 km/u weg

Net als in Amsterdam kan er ook een flitser komen staan op een 30 km/u weg bij jou in de buurt.

De politie heeft nooit echt kunnen controleren of je je wel netjes aan de maximumsnelheid van 30 km/u houdt binnen de bebouwde kom. Daar komt verandering in. Na een testfase in Amsterdam besluit het Openbaar Ministerie, de beheerder van flitspalen in Nederland, dat het tijd is voor actie. Vanaf vandaag is het door het hele land mogelijk dat er een flitser staat op een 30 km/u weg.

Volgens het OM switchen steeds meer gemeentes van 50 km/u naar 30 km/u binnen de bebouwde kom. De verlaging handhaven blijkt nog een probleem te zijn. Gewoontedieren als we zijn, blijven we lekker met 50 km/u door kachelen. Het kon toen, dus waarom nu niet meer? Toch kun je na vandaag maar beter goed opletten als je een stad of dorp inrijdt.

Het OM over de flitsers

Het Openbaar Ministerie is duidelijk tevreden met de flitspilot in Amsterdam. Hierbij zijn er sinds 8 december 2023 vaste en flexflitsers geplaatst bij 30 km/u straatjes. Het Openbaar Ministerie schrijft: ”De pilot laat zien dat handhaven met flitspalen op 30 km/u effectief kan zijn. De flitspalen zorgden er mede voor dat de gemiddeld gereden snelheid is gedaald, en daarmee het risico op (ernstige) ongevallen. De pilot geeft daarmee aanleiding om in het hele land handhaving op GOW30-wegen (GebiedsOntsluitingsWeg 30 km per uur) mogelijk te maken, in aanvulling op andere snelheidsremmende maatregelen.”

Waar komen flitsers binnen de bebouwde kom?

Het OM werkt aan een plan om te bepalen waar de flitsers moeten komen. Op welke termijn dit plan klaar is en in werking treedt, is niet bekend. Het OM gaat kijken naar zaken als de verkeerssituatie, mogelijke risico’s zoals oversteekplekken en kruisingen en andere maatregelen zoals reclamecampagnes om te zien waar de flitsers moeten komen. Ondanks de overige maatregelen, blijft één ding centraal staan: ”Handhaving blijft het sluitstuk van de maatregelen om te hard rijden tegen te gaan”, schrijft het OM.

Bron: Openbaar Ministerie