Oeps: zakelijke EV-rijders zijn op het verkeerde been gezet door de overheid

Dat blijkt uit de verkoopcijfers van november.

Als de bijtelling het volgende jaar omhoog gaat, is dat vaak terug te zien in de verkoopcijfers. Mensen bestellen snel nog een EV, zodat ze vijf jaar lang profiteren van de lagere bijtelling. Logisch natuurlijk. Afgelopen maand bestelden veel leaserijders ook nog snel een EV, maar… dat bleek dus niet nodig.

Tóch lagere bijtelling

De Bovag heeft de nieuwste cijfers paraat en meldt dat er afgelopen maand 26,5% méér EV’s zijn geregistreerd dan een jaar geleden. Dat is een significante stijging. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken met het feit dat het bijtellingsvoordeel per 1 januari zou verdwijnen. In plaats van 17% zouden EV-rijders de volle mep (22%) gaan betalen.

De grap is: dat gaat op het laatste moment niet door. In een knap staaltje jojobeleid heeft de overheid vorige week besloten dat EV’s volgend jaar tóch korting krijgen op de bijtelling. Verrassing! De bijtelling wordt 18% in plaats van 17%. Alsnog een stijging, maar het verschil is een stuk kleiner.

Bestverkochte merken

Ondanks de run op EV’s vallen de totale verkopen van november maar 3,3% hoger uit dan vorig jaar. Alles bij elkaar zijn er 35.601 nieuwe auto’s op kenteken gezet. De meeste waren Volkswagens, Kia is teruggezakt naar de vierde plaats.

De complete top 5 qua merken zag er zo uit:

Volkswagen (3.532) Renault (2.923) Skoda (2.824) Kia (2.620) Audi (2.009)

Bestverkochte modellen

Bij de bestverkochte modellen zien we ook terug dat er een run was op EV’s. De top 4 zijn namelijk allemaal elektrisch. Het zijn weer de bekende bestsellers: de Skoda Elroq, de Kia EV3 en de Volvo EX30. De Model Y schittert echter door afwezigheid. In plaats daarvan staat de Model 3 op de derde plaats.

De enige niet-EV in de top 5 is de Renault Clio. Dat is nog niet de nieuwe, als je dat soms dacht. Die is namelijk pas sinds 24 november te bestellen. Dit is dus de eindsprint van de oude Clio. Die stond in november ook al in de top 5.

De top 5 bestverkochte modellen zag er dus zo uit:

Skoda Elroq (1.441) Kia EV3 (977) Tesla Model 3 (897) Volvo EX30 (742) Renault Clio (736)

Bron: Bovag

Foto: Nieuwe Tesla Model 3, gespot door @780bertone