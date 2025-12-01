Verkeersboete verhoogd? Dat is dan JOUW probleem

Het niet op tijd betalen van je verkeersboete doet financieel pijn. Daar gaat voorlopig niets aan veranderen.

In Nederland doen we alsof verkeersboetes vooral zijn bedoeld om ons gedrag in het verkeer te verbeteren. Maar laten we eerlijk zijn. Het is een zeer prettige inkomstenbron voor de Rijksoverheid. Een broodnodige inkomstenbron, want ze hebben het geld keihard nodig. Dus eigenlijk wel prettig dat mensen af en toe door rood rijden. Niet door de verkeersveiligheid, wel voor de staatsinkomsten.

Pijnlijke verkeersboete verhoging

Maar wat als je die boete vervolgens niet op tijd betaalt? De problemen stapelen zich dan in rap tempo op. Een kleine boete kan binnen no-time uitlopen op een peperduur foutje. Hoe eerlijk is dat eigenlijk? Vroegen ze zich bij Nu.nl ook af.

Gewoon betalen, dan ben je van het gedoe af. Ja, dat is niet voor iedereen even makkelijk. Iemand met een smalle beurs die per ongeluk een boete heeft gekregen kan serieus in de problemen komen. Neem een boete van 300 euro. Betaal je binnen acht weken, niks aan de hand. Maar laat je de envelop liggen, dan volgt er een flink verhoging en wordt het 450 euro. Laat je die tweede kans ook voorbijgaan, dan volgt er nóg een verhoging, en dan is het een boete van 900 euro. Bam!

Steeds meer experts twijfelen hardop aan de rechtvaardigheid van dit systeem. Volgens Nadja Jungmann, bijzonder hoogleraar schulden en incasso, kun je vanuit juridisch perspectief serieuze vraagtekens zetten bij zulke extreme verhogingen. Vooral omdat het niet eerlijk is: bedrijven en incassobureaus zijn aan strikte regels gebonden.

Ze mogen maximaal 15% aan extra kosten rekenen als een factuur niet netjes voldaan is. Dit systeem is bedacht om te voorkomen dat mensen dieper in de schulden raken. De Rijksoverheid is geen bedrijf of incassobureau en dus gelden deze remmende regels dus niet. Kortom, jij krijgt een verhoging en jij krijgt een verhoging!

Televisieprogramma Kassa ontdekte dat de boeteverhogingen het ministerie vorig jaar 135 miljoen euro extra opleverden. Maar binnenkort hebben we het daar niet meer over, want Kassa is toch kapotbezuinigd binnen de NPO. Zonder dollen: in Den Haag vinden ze die inkomsten lekkerder dan ze willen toegeven.

Het zure is dat die verhogingen vooral op het matje komen bij mensen die het al niet voor elkaar krijgen om binnen die acht weken te betalen. Die verhoging heeft dan ook weinig zin: als ze 300 euro niet kunnen betalen, dan 450 euro ook niet. En 900 euro al helemaal niet.

Het CJIB heeft wel regelingen, maar de burger dient zelf contact op te nemen met de organisatie. Daar zou juist het probleem zitten. Mensen die in diepe financiële shit zitten duiken weg voor allerlei confronterende enveloppen. Dat is weer een heel ander probleem, maar feit blijft dat de flinke verhogingen weinig uitmaken. Het brengt mensen die in de shit zitten enkel in diepere shit. Voorlopig is er vanuit de politieke geen motivatie om hier iets tegen te doen. Deal with it, aldus het ministerie van Justitie dat de zonnebril vervolgens opzet. Maar laat dat nu net het probleem zijn..