Oettinger Golf 8 is een brave Sjakenbak

De Oettinger Golf 8 is een beetje fout, maar wel lekker.

Een Golf tunen zit bij sommigen ingebakken. Het is gewoon iets wat je doet. De Golf is altijd een heel erg populaire auto geweest en als er van een auto heel erg veel verkocht worden, dan zie je dat de tuningsindustrie zijn garen bij spint.

Oettinger Golf 8

De achtste generatie van de Golf 8 is inmiddels onthuld en uiteraard zullen de diverse tuners erop los gaan. Uiteraard zijn het de traditionele VW-tuners die als eerste met nieuwe spulletjes komen. ABT Sportsline zagen we al voorbij komen. Vandaag is het de beurt aan de Oetinger Golf 8.

Subtiel

Oettinger geldt als een tuner die het over het algemeen vrij subtiel aanpakt. Zowel in technisch als optisch opzicht gaan ze redelijk voorzichtig te werk. De nieuwe voorspoiler zorgt niet alleen voor een betere luchtgeleiding, maar geeft de auto ook een fraaiere look. Aan de zijkant tref je nieuwe sideskirts aan.

‘Diffuser’ en ‘uitlaten’

Ze zijn zijn deels afgewerkt in hoogglans zwart. Dat geldt ook voor de achterpoiler op deze Oettinger Golf 8. Maar daarmee zijn we er nog niet.Aan de achterzijde zien we ook een ‘diffuser’ tussen de ‘uitlaten’. Misschien is het een ideetje om met deze onzin te stoppen, net als luchtinlaten die geen lucht doorlaten. Alle onderdelen zijn uitvoerig getest en TUV-gekeurd. Ook zijn de onderdelen van OEM-kwaliteit, dus de Oettinger goodies zijn eenvoudig aan te brengen.

VW accessoirefolder

Het meest opmerkelijke zijn echter de velgen. Normaal gesproken gaat een tuner los met enorme velgen. Oettinger is een tuner met een eigen range aan diverse lichtmetalen velgen. Maar niet bij deze Oettinger Golf 8: de 18 inch wielen (7,5 inch breed) komen rechtstreeks uit de accessoirefolder van Volkswagen.

Sjakenbak

Voor de liefhebbers van extra vermogen: die moeten nog eventjes wachten. De Oettinger Golf 8 loopt (nog) geen streep harder dan de standaard-Golf. Het is allemaal nog niet heel erg spectaculair. Dat is een beeld dat we wel vaker zien. Pas als een model wat langer op de markt is, komen er meer onderdelen. Tot die tijd zullen we het moeten doen met deze brave Sjakenbak.

Alle onderdelen zijn per direct beschikbaar.