Officieel: 340 pk Cupra Tavascan is geen allemansvriend

Aantallen draaien, dat hoopt Cupra te doen met de nieuwe Tavascan.

Cupra is inmiddels wel bekend als het losgekoppelde merk binnen de Volkswagen Groep. Ooit onderdeel van Seat als sportief label, het staat nu op eigen pootjes. In Nederland ligt de focus op elektrificatie. Zo is er bijvoorbeeld een Cupra Formentor VZ5 met de bekende Audi vijfcilinder, maar die hebben we in Nederland nooit gekregen.

Aantallen draaien

De komende jaren wil het merk er lekker veel modellen uitpersen. En dat brengt ons bij de Tavascan. Het is na de Formentor het tweede exclusieve model van Cupra. Dus geen verbouwde Seat zoals de Leon en Ateca dat wel waren. De Tavascan is een volledig elektrische auto en staat op het welbekende MEB-platform van de Volkswagen Groep. Je weet wel, het platform waar auto’s als de Volkswagen ID4 en de Skoda Enyaq ook op staan.

Na de Born is dit het tweede elektrische model van het merk. De Tavascan moet echt een succesvol volumemodel worden. Het merk uit Barcelona heeft een duidelijke doelstelling. Wereldwijd op jaarbasis 70.000 stuks verkopen is het plan.

Specificaties

De volledig elektrische Cupra Tavascan werd al in 2019 voorgesteld. We hebben er even op moeten wachten. Het model is er nu eindelijk klaar voor. Er is voorlopig keuze uit twee varianten. Een variant met 286 pk en achterwielaandrijving, of het topmodel (Tavascan VZ) met 340 pk en vierwielaandrijving.

De Tavascan VZ sprint in 5,6 seconden naar de honderd en moet dankzij diverse rijmodi ook echt dynamisch zijn in het rijden. Er is keuze uit Range, Comfort, Performance, CUPRA, Individual en Traction. Een rijtest zal moeten uitwijzen of dat daadwerkelijk ook zo is.

De elektrische crossover is 4,64 meter lang, 1,86 meter breed en 1,60 meter hoog, bij een wielbasis van 2,77 meter. Beide varianten van de Tavascan zijn uitgerust met een 77 kWh accupakket. De instapper komt 550 kilometer ver volgens de WLTP-norm. De krachtigere VZ heeft een opgegeven rijbereik van 520 kilometer.

Aan de snellader is de Tavascan in staat om het accupakket van 10-80% in 35 minuten op te laden met een snelheid van 135 kW. Deze laadsnelheid verzet niet de bakens, maar langzaam kun je het ook niet noemen.

Exterieur

Het uiterlijk is typisch Cupra. Wat dat betreft knap dat het nieuwe merk al zo snel een identiteit heeft neergezet. Het is een typische crossover, maar met lekker veel scherpe hoeken en vouwen. Saai kun je het niet noemen. Een tof element zijn de achterlichten, waarbij het logo van Cupra is verwerkt in het geheel. En natuurlijk zijn er de nodige koperen details te bespeuren. Zo in het mat grijs is het toch een blikkenvanger.

19 inch is de kleinste velgenmaat op de Cupra. 20 en zelfs 21 inch is een mogelijkheid. Zwarte wielkasten, een diffuser en een drukke grille maken de Tavascan tot een crossover die de aandacht zal trekken in het straatbeeld. Het is in elk geval geen allemansvriend, het design moet je liggen.

Interieur

Het interieur is helemaal van een andere orde. De vormgeving neigt naar druk in plaats van rustig. Cupra heeft er echt een eigen draai aangegeven om hier iets eigen neer te zetten. Het moet wel je smaak zijn.

De Tavascan werkt met een Spine-interieur, zoals Cupra het zelf noemt. Een element in het centrum van het interieur. De bestuurder en passagier zitten in kuipstoelen en ook opvallend is de sfeerverlichting met allerlei kleine lichtpuntjes.

In het midden zit een 15 inch infotainmentscherm. Het grootste scherm ooit in een Cupra. Het systeem is naar eigen smaak te configureren en er is uiteraard ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto.

Hoe de muziek tot je oren komt is aan jezelf. Naast een standaard audiosysteem kun je kiezen voor een upgrade naar een Sennheiser soundsystem met twaalf speakers.

Marktlancering

De eerste exemplaren van de nieuwe Cupra Tavascan worden in de eerste helft van 2024 geleverd. Eind dit jaar gaan de orderboeken open voor de elektrische auto. Tegen die tijd zal er ook meer bekend zijn over de prijzen van het model.