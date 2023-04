BMW i5 M60 komt EQE AMG’s en Tesla’s pesten

De BMW i5 M60 zal een machtig apparaat worden!

De kaarten in het E-segment worden op dit moment opnieuw geschud. Gisteren werd namelijk de Mercedes-Benz E-Klasse van de W214-generatie onthuld. Een heugelijk moment voor aannemers, taxichauffeurs en andere generieke grappen die allang niet meer van toepassing zijn op de E-Klasse.

Maar is er niet alleen een nieuwe E-Klasse op komst, de BMW 5 Serie staat ook op het moment vervangen te worden door een compleet nieuwe generatie (G60). Deze wordt binnenkort (dat moet je even met een korrel natrium nemen) op de planning en zal er komen als sedan (G60), stationwagon (G61) en lange wielbasis (G68).

Uiteraard zijn w ook benieuwd naar de volledig elektrische versie, de BMW i5. Er komen aanvankelijk twee uitvoeringen. In eerste instantie is daar de instapper. Deze heeft achterwielaandrijving, precies zoals het hoort in een BMW. Die heeft een enkele motor op de achteras die goed is voor 340 pk.

BMW i5 M60

Een stap hoger staat de i5 M60 xDrive, want dat is een naam die lekker bekt en helemaal niets zegt. Wat wel wat zegt is het maximum vermogen van 600 pk, dankzij twee motoren en dus vierwielaandrijving, waarmee een bijna Tesla-esque ervaring mogelijk moet zijn. (standaard Tesla, niet de Plaid natuurlijk).

Dat moet ook het geval zijn qua autonome rijfuncties, want de Highway Assistant is slimmer dan ooit. Je hoeft nu echt bijna niets te doen. Alleen in de spiegels kijken is voldoende! Dus je kan nog niet echt lekker pitten, maar het heetste nieuws op Autoblog lezen is geen enkel probleem. Dat is een functie die niet eens aanwezig is op de eveneens vrij nieuwe 7 Serie (en i7). Deze komt overigens wel beschikbaar als het geïntroduceerd is op de 5 Serie en i5.

Uiteraard hebben we ook bewegende belden voor je van de BMW i5 M60:

En de M5 dan?

Maar mocht je denken: ik wel een BMW M5! Ja, dat willen wij ook wel. Deze combineert de S63B44T achtcilinder-motor met een elektromotor, net als bij de BMW XM. Sterker nog, we gaan er min of meer vanuit dat de exacte aandrijflijn van de XM Label Red overgezet gaat worden in de M5.

Deze komt er als M5 Sedan (G90) en M5 Touring (G99). Benieuwd hoe die klinkt? Goed nieuws, daar hebben we ook bewegende beelden van, dankzij Automotive Mike, die weer eens met een camera op de Nürburgring was. Daarbij is te horen dat de komende M5 in elk geval een V8 krijgt:

De onthulling voor de BMW i5 staat voor gepland op 24 mei. Voor @wouter moeten we maar meteen even een duurtester aanvragen. Kan hij ons naar de pizzeria rijden voor ons personeelsuitje.

