Officieel: Alfa Romeo maakt rijdersduo voor 2021 bekend - Autoblog.nl

Blijven Kimi en Giovinazzi? Alfa Romeo geeft het verlossende antwoord.

Eerder deze week werd bekend dat team Alfa Romeo ook in 2021 team Alfa Romeo blijft. Sauber en Alfa Romeo verlengden namelijk hun samenwerking. Wat dat betreft gaat er dus niks veranderen. Wel was het nog de vraag of er wat ging veranderen qua coureurs. Daar kunnen we nu antwoord op geven, want Alfa Romeo maakt bekend wie er in 2021 een stoeltje vullen.

We zullen er niet langer omheen draaien: het rijdersduo zal ook volgend seizoen bestaan uit Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi. Beide coureurs verlengen namelijk hun contract. Dit betekent dus dat Kimi nog niet met pensioen gaat en gewoon ijskoud zijn negentiende seizoen in gaat. Het betekent ook dat er in 2021 geen plaats is voor nieuw bloed bij Alfa Romeo.

Over dat laatste waren wel volop geruchten. Mick Schumacher was de favoriet om het stoeltje van Giovinazzi over te nemen. Schumacher Jr. zou tijdens de GP van Eifel zijn Formule 1-debuut maken, maar het weer gooide helaas roet in het eten. Nu gaan we hem dus ook geen debuut zien maken tijdens een echte race. In ieder geval niet in een Alfa Romeo. Gelukkig heeft Haas nog wel twee stoeltjes vrij.