Officieel: Aston Martin DBS On Her Majesty’s Secret Service

Aston Martin heeft twee nieuwtjes voor je en het heeft inderdaad met die moeilijke naam te maken.

De Britse autofabrikant heeft bekendgemaakt officieel een auto te mogen leveren aan de nieuwste, nog titelloze, James Bond-film die momenteel wordt opgenomen. Aston Martin maakt meteen van deze gelegenheid gebruik om met een speciale editie van de DBS Superleggera te komen. Ze noemen het de On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera.

De naam verwijst naar de gelijknamige film uit 1969. James Bond reed in die film met een toen hagelnieuwe Aston Martin DBS. We zijn inmiddels 50 jaar verder en weer kruipt Bond achter het stuur van een hagelnieuwe DBS, al verschillen beide modellen qua uiterlijk als dag en nacht.

De On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera komt als limited edition op de markt. Aston Martin gaat er slechts 50 bouwen. Aan de motor is niets gedaan, nog steeds is de DBS goed voor 725 pk en 900 Nm koppel. Niet dat daar ook maar iets mis mee is.

Wel zijn er een aantal dingen anders aan deze speciale editie. Als eerste de exclusieve kleur Olive Green. Daarnaast is er in het interieur ruimte om twee champagneflessen te bewaren en vier glazen. Het moet je smaak zijn, maar deze DBS komt met uniek vormgegeven lichtmetalen velgen die zeker de aandacht trekken. Het is een verwijzing naar de velgen van de klassieke DBS uit de film. Het interieur is een combinatie van zwart, grijs en rood. Allemaal verwijzingen naar de 1969 DBS van 007.

De On Her Majesty’s Secret Service DBS Superleggera zal eind dit jaar worden geleverd aan klanten. De auto kost in het Verenigd Koninkrijk £300.007.