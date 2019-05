Gelekt: hier is de nieuwe Opel Corsa

In vol ornaat op je beeldscherm.

In aanloop naar de onthulling van de nieuwe Corsa heeft Opel diverse media alvast de beelden voorgeschoteld. Moet je wel de informatie voor jezelf houden en niet per ongeluk op de publiceer-knop rammen. Bij het Franse L’Automobile Magazine waren ze wat dat betreft nog niet zo wakker. Het oorspronkelijke artikel is meteen offline gehaald, maar het internet is natuurlijk onvergefelijk: hier is de nieuwe Opel Corsa.

De nieuwe Corsa deelt zijn technische genen met de Peugeot 208 en gaat concurreren met deze auto, maar ook de nieuwe Renault Clio. Opel heeft sterk aan het uiterlijk gesleuteld, met de huidige designtaal van het merk in het achterhoofd. Invloeden van de Insignia, maar ook van de SUV’s van het merk, zijn goed zichtbaar.

Zo op het eerste gezicht kun je de Corsa omschrijven als een ‘prima hatchbakkie’. Een modern voorkomen en, minstens zo belangrijk, is het moderne interieur. Er is een groot infotainmentscherm aanwezig in combinatie met de nodige fysieke knoppen. Dat is goed nieuws voor de automobilist die liever knopjes dan aanraakschermen heeft. Zoals je van een moderne auto kan verwachten zijn er geen analoge klokken te bespeuren in de Corsa en komt de hatchback met een digitaal instrumentencluster.

Zoals op de foto’s is te zien komt de Corsa, net als de 208, er met vebrandingsmotoren en als volledige elektrische auto. Met dit lek zal de onthulling, inclusief alle officiële informatie, niet lang op zich wachten.