Renault F1 boort nieuwe bron van inkomsten aan

Het zijn zware tijden voor de F1 teams. Renault maakt van de nood een deugd op zoek naar nieuwe inkomsten.

Het coronavirus hakt er flink in bij de F1 teams. Niet per se omdat iedereen ziek wordt, maar vooral ook omdat de wereld van de entertainment en massabijeenkomsten even plat ligt. Of nou ja, enkele uitzonderingen daargelaten dan. Hierdoor lopen F1 teams, race organisatoren en natuurlijk de F1 rechtenhouder zelf bakken vol met geld mis. En dat wordt ook of misschien wel juist in de meest kapitalistische sport ter wereld gevoeld.

Teams voelen de strain

Noodlijdende teams als Williams balanceren op het randje van de afgrond en ook andere teams als McLaren hebben al mensen moeten ontslaan. De fabrieksjongens hebben het aan de ene kant misschien wat makkelijker, maar iemand op het hoofdkantoor van Daimler, Ferrari, Renault en Honda moet natuurlijk wel de rekeningen blijven betalen. Niet alleen puur qua pegels, maar ook qua sentiment kan dat soms een lastige afweging zijn. Verkoop maar eens aan alle andere werknemers van het concern dat er ongebreideld miljoenen blijven gaan naar de racedivisie, terwijl zij moeten inleveren.

In het verleden hebben we meermaals gezien dat ook de fabrieksteams daardoor zomaar kunnen verdwijnen. Maar gelukkig lijkt het in de F1 vooralsnog niet zo ver te komen. Althans niet direct op korte termijn. Zelfs Renault heeft besloten voorlopig te blijven. Alle grappen en grollen die je kan maken over de prestaties van team geel ten spijt, is dat natuurlijk zeer goed nieuws voor de sport.

Mondkapjes voor monnie

Renault voelt natuurlijk wel ook de financiële pijn van afgelaste races door het coronavirus. Maar de Fransen zijn met een creatieve oplossing gekomen op toch wat munt te slaan uit de vermaledijde DNA strengetjes. Ze gaan namelijk mondkapjes maken met officiële teambranding. Die luidt sinds dit seizoen overigens Renault DP World F1 team. DP world is daarin geen verwijzing naar de favoriete extracurriculaire activiteit van teambaas Cyril Abiteboul, maar naar een logistiek bedrijf uit Dubai. Hopelijk kan Renault in ieder geval met deze mondkapjes wel voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld.

Een maskertje doet vijf Euro. Je kan ook meerdere units bestellen zonder korting. Ze zijn er in de kleuren van Renaults F1 livery, maar ook in een stemmig zwart. Voor welke van de twee opties ga jij?