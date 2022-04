Rijden in Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport op Zandvoort – Video

Van Porsche Nederland en Team GP Elite krijgen we de kans om achter het stuur te kruipen van een Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport op Circuit Park Zandvoort. Voor 15 minuten is de auto van ons. Gordels vast, daar gaan we!

Goede handel, die GT4’s

Je realiseert het misschien niet, maar een kant-en-klare circuitauto van een beroemde autoproducent als Porsche is big business. Helemaal de auto’s in de GT4-klasse zijn best populair. Niet alleen bij particulieren die hun zwaar verdiende euro’s willen stukslaan op een auto voor trackdays, maar ook bij teams die gewoon zoeken naar een auto die ready to race is.

Cayman GT4 Clubsport

Porsche weet dat als geen ander. In 2016 verscheen de eerste Cayman GT4 Clubsport op basis van de 981. Daar verkocht Porsche liefst 421 exemplaren van. De opvolger scheen in 2019. Ook dat was een succes: want er werden ongeveer 500 stuks verkocht.

718 Cayman GT4 RS Clubsport

Het nieuwste GT4-model van Porsche is de 718 Cayman GT4 RS Clubsport, uitgerust met een 500 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxermotor die we kennen uit de 911 GT3 Cup. Die werd in november 2021 gepresenteerd en wordt in de loop van 2022 uitgeleverd. De boxermotor in die RS-versie kan nu 9.000 toeren per minuut halen en levert maximaal 465 Nm bij 6.000 tpm in plaats van 425 Nm bij 6.600 tpm zoals bij de vorige Clubsport, de auto waarin wij gaan rijden op Zandvoort.

Nog altijd competitief

De vorige 718 Cayman GT4 Clubsport is nog altijd heel competitief en interessant voor teams, want de exploitatiekosten zijn relatief laag. Het gebruik van serieproductietechnologie in combinatie met componenten die speciaal voor het circuit zijn ontwikkeld, verlaagt de kosten voor klantenteams aanzienlijk.

Twee versies

Porsche leverde destijds twee versies van de tweede generatie 718 Cayman GT4 Clubsport: een ‘Trackday’ versie en een ‘Competition’-uitvoering voor deelname aan nationale en internationale kampioenschappen. De 718 Cayman GT4 Clubsport ‘Trackday’ had een prijskaartje van 134.000 euro exclusief belastingen. Exclusief belastingen kwam de prijs van een 718 Cayman GT4 Clubsport ‘Competition’ uit op een stevige 157.000 euro.

Uitvoering Trackday

De ‘Trackday’-versie heeft een vaste setup voor de schokdempers. Zaken als ABS, ESC en tractiecontrole zijn ook aanwezig, maar kunnen ook uit. Zelfs airco, een vluchtluik in het dak, een brandblusser en een FT3-veiligheidstank van 80 liter zijn standaard. De Trackday-versie is logischerwijs niet gehomologeerd voor straatgebruik, maar voor onderhoud kun je wel bij Porsche Centra terecht.

Uitvoering Competition

De ‘Competition’-versie gaat nog een stapje verder. Die heeft instelbare schokdempers en een 115 liter grote brandstoftank. De rembalans kan handmatig naar voren of naar achteren worden versteld en ingebouwde pneumatische krikken maken snelle pitstops mogelijk. Een automatische blusinstallatie is een voor racegebruik verplicht veiligheidsitem.

Duurzame materialen

Saillant detail: de 718 Cayman GT4 Clubsport van generatie 2019 is de eerste in serie gebouwde racewagen waarbij de portieren en achtervleugel zijn gemaakt van composietmateriaal dat versterkt is met natuurlijke vezels, zoals vlas en hennep. Dit materiaal is qua gewicht en stijfheid vrijwel identiek aan koolstofvezel, maar is veel duurzamer.

De hoofdattractie van de 718 Cayman GT4 Clubsport

De absolute hoofdattractie van de 718 Cayman GT4 Clubsport is een 3,8-liter zescilinder boxermotor met 425 pk. Schakelen gebeurt met een zestraps PDK-transmissie met dubbele koppeling. Via een sperdifferentieel wordt het vermogen overgebracht op de achterwielen. De nieuwste GT4 RS-variant is dus 75 pk sterker en krijgt een versnelling meer.

De voorwielophanging is identiek aan die van de 911 GT3 Cup. De remmerij bestaat uit stalen schijven met een diameter van 380 mm. Het gewicht van de 718 Cayman GT4 Clubsport komt uit op 1.320 kilogram. Zaken als een gelaste rolkooi, een racekuipstoel en een zespunts racegordel zijn standaard aanwezig.

Teampresentatie GP Elite 2022

Tijdens ons bezoek aan Zandvoort wordt ook de nieuwe bezetting van GP Elite gepresenteerd. Als titelverdediger in het rijdersklassement van zowel de Porsche Mobil 1 Supercup als de Porsche Carrera Cup Deutschland is Larry ten Voorde natuurlijk de onbetwiste kopman van Team GP Elite in beide competities. Voor het team is het doel om ook dit jaar weer in beide series de teamtitel binnen te halen.

Ten Voorde is daarbij niet de enige met een dubbelprogramma, want ook Max van Splunteren, Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk en Jesse van Kuijk komen net als vorig jaar weer met Team GP Elite in de Supercup en de Duitse cup aan de start. Daarnaast komt Huub van Eijndhoven, vorig jaar een van de ontdekkingen in de Porsche Carrera Cup Benelux, het team versterken in de Duitse cup, terwijl hij tijdens de Grands Prix van Nederland en België tevens als gastrijder deelneemt aan de Porsche Mobil 1 Supercup. In de Porsche Carrera Cup Benelux brengt Team GP Elite twee auto’s aan de start met Ghislain Cordeel in de Pro-cup en Ronald Bezuur in de Pro-Am-klasse.

Nieuwe seizoen goed begonnen

Voor Team GP Elite is het jaar alweer goed begonnen met onder meer de klassezege en de tweede plaats in de Porsche 992-klasse tijdens de 24 Uur van Dubai bij de eerste 24-uursdeelname van het team en meerdere podiumplaatsen tijdens de Porsche Sprint Challenge Middle East.

“Nu is onze volledige aandacht gericht op de Supercup en de Carrera Cups in Duitsland en in de Benelux”, zegt eigenaar Marc Schipper. “We zijn trots op onze sterke rijders in alle klassen en op alle leden van ons team, die iedere keer opnieuw een enorme inzet aan de dag leggen om de rijders zo goed mogelijk te laten presteren. Waar dat toe leidt, hebben we de afgelopen jaren al kunnen zien. Natuurlijk ligt de lat daardoor voor ons dit seizoen nog hoger, maar dat zijn juist de uitdagingen waar we bij Team GP Elite van houden. We zijn er klaar voor!”

Van 22 tot en met 24 april begint het seizoen van de Porsche Mobil 1 Supercup op het circuit van Imola in Italië. De Porsche Carrera Cup Deutschland en de Porsche Carrera Cup Benelux werken van 5 tot en met 7 mei hun eerste races af in het voorprogramma van het FIA WK lange-afstandsracen (WEC) op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen.