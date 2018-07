Officieel: BMW M2 met 60 kg minder gewicht

Eindelijk is de M2 naar de sportschool geweest om het nodige vet verbranden.

Van zichzelf is de BMW M2 geen lichtgewicht. Zonder vloeistoffen en inzittenden is de hete 2-serie 1.495 kg schoon aan de haak. Voor de Goodwood Festival of Speed heeft BMW een speciale M2 in petto, die 60 kg minder gewicht met zich meedraagt.

Het ding luistert naar de naam ‘BMW M Performance Parts Concept’, gebaseerd op een standaard M2. Het is dus eigenlijk een ordinaire manier om M Performance-prulletjes aan de man te brengen. Het is een concept en dus is er wel nieuws te melden. Zo zijn diverse onderdelen nu nog niet verkrijgbaar. Dit concept heeft bijvoorbeeld een carbon motorkap (-8 kg). Dit onderdeel zal binnenkort worden toegevoegd aan de M Performance-catalogus.

Naast de carbon motorkap beschikt de BMW M Performance Parts Concept onder meer over carbon panelen (-3 kg), carbon dak (-6 kg), nieuwe 19-inch wielen op semi-slicks (-6 kg), carbon spoiler (-5 kg), carbon diffuser (-0,5 kg), carbon sportstoelen (-9 kg) en een minder zware accu (-14 kg). Met de M Performance ophanging staat dit concept 20 mm lager. Deze M2 zal ook in actie komen tijdens de heuvelklim op Goodwood dit weekend.