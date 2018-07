Formule 1 op Assen: ‘geen extra geluidshinder!’

Weerstand vanuit de provincie.

De gemeente Assen hoopt op de komst van de Formule 1 naar het bekende TT circuit, maar de provincie heeft een bezwaar laten noteren. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks is duidelijk geworden dat de Gedeputeerde Staten van Drenthe geen extra geluidshinder wensen mocht het F1-circus daadwerkelijk komen.

In 2011 tekende het circuit met de provincie een convenant. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven wat de geluidsnormen zijn. De eventuele komst van de F1 is wat de provincie betreft geen vrijbrief om de geldende geluidsnormen te overschrijden. Stichting Geluidshinder Baggelhuizen is ook onderdeel van het convenant en maakt zich zorgen over een eventuele komst van de Formule 1. De stichting had al eerder contact opgenomen met de gemeente Assen. Ze zijn niet tegen de komst van de F1, maar maken zich wel zorgen als het gaat om de mogelijke overlast voor Baggelhuizen.

Uit een eerder rapport van ingenieursbureau Royal Haskoning bleek dat de geluidsoverlast op het TT Circuit de afgelopen vijf jaar zo’n beetje hetzelfde is gebleven. Er worden regelmatig enquêtes gehouden met de bewoners in de omgeving om de stemming te peilen. Het meerendeel van de omwonenden is juist trots dat Assen gastheer is van de motorraces. (via RTV Drenthe)