Lezersvraag: importeren zonder extra kosten, wat zou jij kiezen?

Hier in Nederland hebben wij een lekker arsenaal aan automodellen. Keuze zat, bij welke dealer je ook binnen wandelt. Maar Nederland is slechts een vlekje op de wereldkaart. Een afzetmarkt grotendeels gebaseerd op wat buurlanden Frankrijk en Duitsland krijgen. Je hoeft eigenlijk alleen maar het kanaal over te steken om bepaalde auto’s te vinden die we hier helemaal niet krijgen. Protons, MG’s, Perodua’s, bijvoorbeeld.

Kijken we nog verder, naar het Oosten bijvoorbeeld, dan komen we nog vreemder spul tegen. Google maar eens op de modellen van Toyota, kijk hoeveel je er kent. Grote kans dat de Toyota’s die wij hier krijgen maar 5% van de totale modellen zijn die Toyota wereldwijd verkoopt. Om nog maar te zwijgen over merken uit China, bijvoorbeeld. Dat zette ons aan het denken: die auto’s kunnen toch ook gewoon hier komen door middel van import?

Om ervoor te zorgen dat de poespas en onkosten je fantasie niet in de weg zitten, doen we alsof elke auto ter wereld gewoon binnen 2 dagen voor je deur kan staan, volledig kosteloos en zonder extra belastingen. Welke auto’s, die elders ter wereld de normaalste zaak zijn, zou jij dan op je oprit zetten?

Omdat ondergetekende hier al eens over heeft gefantaseerd zou ik het wel weten: uit Japan een Honda S660 (zoals afbeelding bovenaan) als kleine funauto en uit Australië een Ford Falcon XR8. Waarom we die hier niet krijgen weet ik eigenlijk niet, al kan ik me voorstellen dat het bij de rauwe V8-aangedreven Falcon ligt aan het belastingmonster.

Wat jij? Zou jij de hele wereld afreizen omdat we jouw droomauto hier niet verkopen, of een jong gebruikte FULL OPTION!!1! Duitser van hier recht over de grens? Om het interessant te maken, worden alleen de kosten en het gedoe van de import gedekt, de auto moet in aanschaf niet surreëel duur zijn. Anders zou ik ook een McLaren 720S gratis importeren.