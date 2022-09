Officieel: deze man zien we níét in de Formule 1

De keuze voor AlphaTauri wordt ietsje meer beperkt: Colton Herta gaat daar in ieder geval niet plaatsnemen.

The saga continues in het Formule 1 seizoen dat nu al ‘silly season’ wordt genoemd. Een hoop coureurs zitten of zaten op de schopstoel en er staat een hoop nieuw (en oud) talent te popelen om een F1-stoeltje te bemachtigen. Ondertussen regent het aankondigingen: coureurs die de sport verlaten, nieuwe coureurs die instromen en alles ertussenin.

Nieuwe coureurs

Wat we voor nu weten is dat er nog drie teams zijn waar het nog even spant om wie er plaats gaat nemen. Dat zijn Alpine, AlphaTauri en Williams. Om even te beginnen bij Alpine: zij zijn Fernando Alonso kwijt vanaf 2023 en wilden eerst Oscar Piastri daar zetten. Dat verhaal kennen we wel, maar het zorgt ervoor dat Szafnauer en co. nu op zoek moeten naar een nieuwe coureur. Volgens geruchten (die je echt met een korrel zout moet nemen) hebben zij wel oren naar Pierre Gasly om als Frans team Double French te gaan in 2023, maar dan zit AlphaTauri dus zonder twee coureurs. Williams heeft net Nicholas Latifi eruit gestuurd, dus daar opent ook een zitje. In theorie is de puzzel daarmee opgelost. Alpine krijgt Gasly, Williams krijgt Nyck de Vries en AlphaTauri zit te kijken naar een coureur die het heel ergens anders goed doet: Colton Herta, een IndyCar-coureur met een groot aantal overwinningen op zijn naam.

Colton Herta definitief afgekeurd

Het is nu echter zo goed als officieel dat we Colton Herta niet gaan zien in de Formule 1 in 2023. De Amerikaan moet voor zijn deelname een superlicentie halen, net als iedereen in de F1. Dat gaat met een puntensysteem en je hebt flink wat punten nodig. Het helpt mee als je een goede reputatie hebt in andere FIA-series, denk aan Formule 2 en Formule 3. Herta heeft echter alleen ervaring in de IndyCar-serie en dat is niet van de FIA. Vandaar dat de FIA vaak moeite heeft met hoe een Indy-coureur in de punten valt voor een superlicentie. Maar genoeg is het niet: de FIA heeft officieel niet genoeg punten toegekend aan Colton Herta voor een F1-zitje.

Puzzel?

AlphaTauri kan dus willen wat ze willen voor Colton Herta: de Amerikaan kan hen niet vergezellen in 2023. Daarmee staat alles nog steeds open. De ene bron zegt namelijk dat Pierre Gasly gewoon bij AlphaTauri blijft en Alpine iemand anders moet vinden. Dat terwijl tijdens de aankondiging dat Yuki Tsunoda bij AlphaTauri blijft, er niks wordt gezegd over Gasly (bijvoorbeeld dat ze teamgenoten blijven). Ook schijnt het nog steeds zo te zijn dat AlphaTauri oren heeft naar Nyck de Vries en dus Williams nog iemand ergens vandaan moet toveren. Kortom: deze drie teams hebben nog even wat keuzes te maken. Het is inderdaad silly season!