BREEK: Latifi verlaat F1, kansen voor Nyck?

De Canadese coureur Nicholas Latifi verlaat de F1 aan het einde van dit seizoen. Kom er maar in, Nyck!

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat Nicholas Latifi niet een bijster talentvolle coureur is. Maak je geen zorgen, op de Autoblog Kartkampioenschappen rijdt hij ons en jullie compleet zoek, maar op het allerhoogste niveau komt hij gewoon wat tekort.

Dat heeft hij waarschijnlijk zelf ook geconcludeerd, want Nicholas Latifi verlaat de Formule 1! Dat meldt Nicholas Latifi op het Twitter-account Nicholas Latifi, dus dan zal het met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid wel kloppen, toch?

Nicholas Latifi verlaat F1

Hij heeft het volgende geschreven op zijn Twitter-pagina:

So, I’m parting ways with @WilliamsRacing at the end of this year. Honoured to have represented them for the last 3 years. A massisive thanks to the whole team – it’s been an incredible journey and I’ve enjoyed every second of it. Determined to end 2022 positively. 6 Race left! Nicholas Latifi, vindt ook dat Nyck de Vries in de F1 hoort.

Hij heeft nog zes races om te mislukken. Dit seizoen staat hij op de 21e plaats in het klassement. Dat is best knap in een raceklasse met 20 coureurs. Een nog ergere statistiek is dat hij zijn teamgenoten Alexander Albon en invaller Nyck de Vries wél punten wisten te halen met de Williams FW44.

Afscheid Williams

Ook bij Williams nemen ze afscheid van Nicholas Latifi:

Williams Racing and Nicholas Latifi will part ways at the end of the 2022 Season. We want to thank Nicky for his commitment and hard work over the last 3 years and wish him all the best in the next steps of his career. Williams, is er nu eindelijk van af.

Er gingen al langer de geruchten dat Williams van Latifi af probeerde te komen. Ja, het is een pay-driver die veel geld mee neemt. En laten we eerlijk zijn, er zijn véél slechtere paydrivers. Maar met de nieuwe eigenaren (Dorilton Capital) en de strengere budget-caps is dat geld minder hard nodig. Daarbij kun je ook geld verdienen met punten halen. De huidige Williams FW44 is nét goed genoeg om af en toe een puntje mee te scoren, mits Latifi niet in de auto zit.

Goed contract

Waarom dan niet eerder vervangen? Naar het schijnt waren de contracten van de heer Latifi waterdicht. Latifi had namelijk een contract om tot het einde van 2022 te rijden voor Williams.

Dan is het nu natuurlijk voer speculanten. Want wij gaat hem vervangen? Alexander Albon heeft sowieso een contract voor 2023 en presteert uitstekend, dus hij mag sowieso blijven. Oscar Piastri werd gelinkt aan stoeltje, maar die vlieger gaat niet meer op nu McLaren hem heet weggekaapt. Een andere mogelijkheid is Logan Sargeant.

Nicholas Latifi verlaat F1, Stroll blijft

Sargeant staat nu derde in het Formule 2-klassement. Hij weet koppelt fraaie acties en snelheid aan pech en middelmatigheid, dus het is nog even afwachten welke kant hij zich op ontwikkeld. De meest veilige optie voor Williams lijkt Nyck de Vries te zijn.

Volgens De Telegraaf rijdt De Vries echter volgend jaar bij AlphaTauri, alhoewel dat gerucht nog (steeds) niet bevestigd is. Mocht je ervan balen dat hij weg gaat om dat je fan bent van Canadese middenmoot: Lance Stroll rijdt volgend jaar nog gewoon.

Meer lezen? Dit is het Autoblog Formule 1 Zomerrapport 2022 Deel 1!