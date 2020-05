Officieel: CYBRTRK concurrent van RIVIAN wordt uitgesteld

Deze doggo moet langer wachten op het productiemodel van zijn Rivian.

Wat je ook wil zeggen over Tesla; ze hebben de auto business wel even flink opgeschud. Lange tijd was het ontdenkbaar dat een nieuw merk zich zou kunnen voegen tussen de geconsolideerde mastodonten die samen hun oligopolie verdeelden. Niet voor niks noemde de steenrijke Elon Musk het opzetten van een nieuw automerk dat alleen EV’s zou maken zelf ‘stupidity squared‘. Maar het grootste deel van het lachen is inmiddels wel voorbij. De grote jongens hebben er een enorm zware kluif aan (gehad) om concurrerende EV’s op de markt te brengen.

Maar dat is niet het enige gevolg van Tesla’s disruptie. Aangemoedigd door Elons queeste zijn er inmiddels een boel andere partijen die denken ‘wat jij kan, kunnen wij ook en beter’. Een van die partijen is RIVIAN. Het is een beetje als dat liedje uit deze granige reclame van Alonso en Hamilton uit den oude doosch:

RIVIAN doet in sommige opzichten letterlijk wat Tesla deed. Waar Tesla een oude fabriek van GM/Toyota kocht, ging RIVIAN voor een oude fabriek van Mitsubishi. Maar er zijn ook verschillen. In plaats van met een roadster en een sedan, gaat RIVIAN meteen voor het maken van een SUV en pickup. Op basis van de laatste is het de bedoeling dat Ford ook een F-150 gaat maken. Het is allemaal slim bedacht: die grote joekels vormen in Amerika een groot en lucratief marktsegment wat tot op heden niet aangeboord is door Tesla.

Nou gaat dat laatste (misschien) wel gebeuren met de CYBRTRK, maar Rivian is van plan eerder op de markt te zijn. Het zou al dit jaar moeten gebeuren. Maar helaas, zoals we onlangs al schreven is ook RIVIAN getroffen door Corona. Nu heeft het merk officieel bevestigd dat de R1S en R1T niet meer het levenslicht zullen zien in 2020. In plaats daarvan moet het in 2021 gaan gebeuren, hoewel de elektro-B0iZ van RIVIAN er niet bijzeggen in welk stukje van 2021.

In de tussentijd geeft RIVIAN de voorkeur aan het ontwikkelen van hun elektrische delivery vans voor Amazon. De toko van Bezos bestelde maar liefst 100.000 units waarvan de eerste begin volgend jaar afgeleverd moeten worden. Rivian heeft er zelf het volgende over te zeggen:

Amazon ordered 100,000 electric delivery vehicles from Rivian, the largest order ever of electric delivery vehicles, with vans starting to deliver packages to customers in 2021. Amazon plans to have 10,000 of the new electric vehicles on the road as early as 2022 and all 100,000 vehicles on the road by 2030 — saving millions of metric tons of carbon per year by 2030, and supports the company’s commitment to reduce its carbon emissions. RJ Scaringe, CEO Rivian

En passant gooit RIVIAN ook nog een klein beetje schaduw op Tesla:

Rivian’s return-to-work team has been laser-focused on safety with a 4-phase plan that emphasizes employee well-being. RJ Scaringe, CEO Rivian

Oh no he didn’t!!1!

Op welke gigantische EV zit jij het meest te wachten, de RIVIAN of CYBRTRK? Laat het weten, in de comments!