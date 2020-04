Ook Tesla-uitdager Rivian moet wachten

Na alle gebeurtenissen ziet nog een Tesla-uitdager Rivian zich genoodzaakt te wachten met de aanval.

De komst van de zogenaamde Tesla-killers is enorm. Veel bestaande merken hebben inmiddels een concurrent voor een van de vier beschikbare Tesla’s of zijn ermee bezig. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe kapers op de kust. Deze moeten hun aanval voorlopig even staken.

Lucid Motors

Afgelopen week was het Lucid Motors dat de introductie van de bijzonder fraaie Air moest uitstellen van het heersende coronavirus. Lucid Motors is een partij met zeer serieuze en ver gevorderde plannen. Nog zo’n partij is Rivian. Rivian is behoorlijk complementair aan Lucid Motors. Waar Lucid zich vooralsnog richt op luxe sedans, mikt Rivian op een andere markt.

Twee modellen

Het merk heeft namelijk twee modellen in de startblokken staan. De eerste is de R1S, een grote elektrische SUV. Deze auto zal concurreren met de Tesla Model X. Waar de Model X een soort MPV-SUV-crossover is, is de R1S een stoere SUV. Op basis van de R1S is er ook de Rivian R1T, een pickup. Deze zal in de toekomst moeten gaan concurreren met de Tesla Cybertruck. Inderdaad, ‘in de toekomst’, want de introductie van beide modellen laat eventjes op zich wachten.

Gezondheid

Rivian wil geen risico’s lopen en stopt met de activiteiten in hun fabriek in de Amerikaanse stad Normal, Illonois. Pas wanneer er meer duidelijk is over de impact van het virus en de gezondheid van de werknemers gegarandeerd kan worden, zal Rivian weer overwegen door te gaan. Rivian moet wachten, dus. Normaal gesproken zijn dit soort omstandigheden funest voor een fabrikant die enorm geïnvesteerd heeft en de modellen nu eindelijk op de markt kan brengen.

Financiële reserves

In het geval van Rivian ligt het iets anders. Rivian bestaat namelijk al behoorlijk lang als toeleverancier voor andere merken. Ook heeft het merk met een innige samenwerking met Ford. Er is dus gelukkig sprake van enige financiële reserves. Met name de samenwerking met Ford zal uiteindelijk zijn vruchten moeten gaan afwerpen. Ford is namelijk voornemens om de basis van de R1T pick-up te gaan gebruiken voor een elektrische variant van de Ford F-150. De F-150 is nog altijd de best verkochte auto ter wereld. Wanneer Rivian zijn activiteiten weer gaat oppakken, is nog niet bekend.