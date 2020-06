Politie pakt meer rijbewijzen af, 100 km/u de boosdoener?

Er worden dit jaar tot nu toe fors meer rijbewijzen ingevorderd. Al gauw leg je de link met de 100 km/u-maatregel.

Op maandag 16 maart 2020 ging de beruchte verlaging van de maximumsnelheid in. Overdag mag er niet harder gereden worden dan 100 km/u op de Nederlandse snelwegen. Met namen stukken waar je voorheen 130 km/u mocht rijden hakt het snelheidsverschil er hard in. De politie gaf destijds aan niet meer te gaan controleren. Toch is er een sterke stijging in het aantal rijbewijzen die zijn ingevorderd.

Je geliefde roze pasje verliezen is niet moeilijk. Waar je voorheen op een 130 km/u pas bij 180 km/u de sjaak was, is dat nu al bij 150 km/u het geval. Beginnend bestuurders moeten al bij een snelheid van 140 km/u het rijbewijs inleveren op een weg waar maximaal 100 km/ is toegestaan. En als je dan niet oplet kan het opeens hard gaan.

De cijfers van het Openbaar Ministerie (OM) liegen er niet om. Snelheidsovertredingen dit jaar spannen de kroon zegt verkeersofficier Achilles Damen van het OM tegen de NOS. In heel 2019 werden 6.996 rijbewijzen afgepakt vanwege een forse snelheidsovertreding. In 2020 zijn er tot en met 8 mei in dit kader al 3.520 rijbewijzen afgepakt. Als het zo doorgaat gaan we dit jaar ruim over 2019 en ook voorgaande jaren heen.

Het OM wil nog niet de link leggen met de verlaging van de maximumsnelheid, maar het is bijna onmogelijk dat de forse verlaging er niet mee te maken heeft. Het is wel goed om te weten dat lang niet alle rijbewijzen zijn afgepakt op enkel de snelwegen. Ook op 60 en 80 wegen en zelfs in de bebouwde kom is het vaak raak.

Rijbewijzen ingevorderd door alcohol

Niet ernstige snelheidsovertredingen, maar alcohol was in 2019 de grootste oorzaak van het aantal afgenomen rijbewijzen. In 2019 werden 8.066 rijbewijzen afgenomen omdat bestuurders met een flinke slok op achter het stuur kropen. In 6.996 gevallen ging het om een snelheidsovertreding en 902 gevallen vallen in de categorie ‘overig’. Dat brengt het totaal op 15.964 afgenomen rijbewijzen.

In 2020 zijn er tot en met 8 mei 2.315 rijbewijzen afgepakt vanwege rijden onder invloed. In 3.520 gevallen ging het om de snelheid en 432 gevallen in de categorie overig. Dat brengt de teller tot 8 mei op 6267 afgenomen rijbewijzen.