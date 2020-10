Officieel: De Bugatti Bolide met belachelijk veel pk - Autoblog.nl

Weer een Chiron voor het circuit, of is deze Bugatti Bolide iets anders?

Semi-slecht nieuws voor alle kopers van de Bugatti Chiron Pur Sport, ‘de Bugatti-hypercar voor op het circuit’. Vandaag heeft Bugatti namelijk een nieuwe ‘hypercar voor op het circuit’ aangekondigd, met de Bolide. Al gaan ze hier wel een stuk verder dan bij de Chiron Pur Sport.

Want waar de Chiron Pur Sport vooral een geüpgradede Chiron was, heeft de Bolide nog maar weinig met de Chiron te maken. Beide auto’s delen dezelfde 8,0-liter W16-motor en vierwielaandrijving, maar daar stoppen de gelijkenissen eigenlijk wel. Voor de Bolide heeft Bugatti vooral gefocust op aerodynamica en lichte materialen, terwijl ze ook nog iets meer pk uit die W16 hebben geperst.

Om te beginnen met die motor. De W16 in de Bugatti Bolide levert namelijk 1850 pk, 350 meer dan in de Pur Sport, en 1850 Nm koppel. De motor is nu geoptimaliseerd voor hoge toerentallen en heeft vier nieuwe turbo’s die meer boost geven. Het oliesysteem van de motor is daarnaast aangepast, zodat de onderdelen gesmeerd blijven wanneer er op hoge snelheid scherpe bochten worden genomen. Wel zo handig, in zo’n dure en snelle auto. De Bolide heeft daarnaast air-to-air intercooling, met water pre-cooling, in plaats van water-to-air intercooling.

De Bugatti Bolide weegt slechts 1.240 kilogram, een stuk minder dan de ongeveer twee ton van de reguliere Chiron. Bugatti heeft dit bereikt door bijvoorbeeld alle schroefjes en bevestigingselementen van titanium gemaakt. Ook zijn veel onderdelen hol en gemaakt van een titaniumlegering. Deze zijn gemaakt met een 3D-printer en zijn maximaal 0,5 mm dik. De aandrijf as is gemaakt van koolstofvezel en titanium. De buitenkant van de intakescoop op het dak kan volgens Bugatti bewegen, waarbij er een ‘veld van bubbels’ ontstaat op het oppervlak bij hoge snelheden. Dit zorgt er volgens Bugatti voor dat deze scoop beter door de lucht glijdt.

De Bolide heeft rondom keramische remmen, met remklauwen die ieder 2,4 kilogram wegen. De voorste forged magnesium velgen wegen 7,4 kilo, aan de achterzijde zijn ze een kilo zwaarder. De voorbanden zijn 340 mm breed, de achterste banden 400 mm breed. Ter vergelijking, bij de Chiron zijn de voorbanden 285 mm breed en de achterbanden 355 mm.

Die velgen zijn via onder meer een push rod kinematics-systeem met horizontale dempers verbonden aan de Bolide. De hypercar voor op het circuit is met 99,5 centimeter niet eens een meter hoog. Dat is 30 centimeter lager dan de Chiron en net zo hoog als de Bugatti Type 35. De wielbasis is 2,75 meter en de breedte bedraagt 1,99 meter.

Voor het uiterlijk gebruikt Bugatti bij de voor- en achterlichten gebruik van een X-vorm. Dit moet verwijzen naar het Bell X-1-vliegtuig, waarmee in 1947 voor het eerst de geluidsbarrière werd doorbroken. Kopers hoeven bij deze Bugatti geen luxe te verwachten, zoals ze van het merk inmiddels wel gewend zijn. Het gros van de panelen is niet eens gelakt, 60 procent is naakt koolstofvezel.

Bugatti claimt dat deze Bolide in 2,17 seconden de 100 km/u vanuit stilstand kan raken. Nul naar 200 zou 4,36 seconden moeten duren. De topsnelheid ligt volgens Bugatti boven de 500 km/u, waarbij nul naar 500 km/u 20,16 seconden duurt. De Bolide kan het Le Mans-circuit in 3 minuut 7,1 seconden rijden. De Nordschleife moet in 5 minuut 23,1 seconden klaar zijn. Een prijs communiceren ze nog niet, maar die is op dit moment nog niet zo belangrijk. Bugatti heeft namelijk nog niet bedacht of ze de Bolide daadwerkelijk willen produceren of niet.