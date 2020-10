Gasly tekent voor nog een jaartje AlphaTauri - Autoblog.nl

De comeback van Gasly naar Red Bull lijkt met dit jaartje AlphaTauri nog wel even te duren.

Waar Verstappen verzekerd is van zijn stoeltje bij Red Bull, is het stoeltje van de tweede Red Bull-auto nog altijd een onderwerp van discussie. Met teammaatje Alexander Albon gaat het dit seizoen namelijk niet al te best. Zijn beste resultaat tot nu toe was het derde plekje bij de GP van Toscane, bij andere races heeft hij moeite om bij de top 6 te zitten. Daardoor staat hij nu op plaats 8 van het klassement, op bijna honderd punten verschil met Verstappen. Wie staat er op plekje 9? Pierre Gasly, met maar één puntje minder.

Gasly, die dit seizoen natuurlijk de GP van Italië won, heeft dit jaar dan ook een topseizoen. Sinds die race horen we steeds vaker geluiden dat misschien niet Albon, maar Gasly een Red Bull-stoeltje moet krijgen. Een comeback waar Verstappen zelf overigens niet op zit te wachten.

Verstappen mag nu blij zijn; Gasly wordt waarschijnlijk niet zijn teamgenoot voor 2021. De Fransman blijft namelijk nog een jaartje bij AlphaTauri rijden, zo maakt de renstal bekend. Teambaas Franz Tost zegt blij te zijn dat Gasly nog in 2021 bij het team wil blijven en ‘hoopt dat hij nog vele seizoenen in de Red Bull-familie blijft’. “Sinds hij vorig jaar terugkeerde bij ons team, heeft hij consistent zeer goeie resultaten behaald, waaronder twee podiumfinishes. Ik kijk er naar uit om in 2021 een succesvol seizoen samen te hebben.”

Gasly zelf zegt ‘extreem blij’ te zijn dat hij nog een jaartje bij AlphaTauri mag racen. Hij noemt zijn eerste F1-winst in Monza een ‘zeer speciaal moment’ en kijkt er naar uit om ‘het succesvolste seizoen in AlphaTauri’s geschiedenis af te sluiten’. Voor 2021 blijft hij dus bij AlphaTauri, om daar nog wat meer te oefenen. Maar in 2022? Dan zou hij zomaar weer eens klaar kunnen zijn voor het échte werk, naast Max Verstappen.