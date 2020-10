Verstandige Toyota met 5.7 V8 heeft enorme actieradius - Autoblog.nl

De Toyota met 5.7 V8 is superdik en een tikkeltje dorstig. Toch hoef hoef je je geen zorgen te maken over de actieradius.

Een beetje vreemd was het wel van Toyota. Een tijdje geleden belsoten ze om de dieselmotor de das om te doen. Dat ging zelfs gepaard met een hele reclamecampagnes. De soep wordt echter nooit zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Nog een dingetje: het zijn de merken die nauwelijks diesels verkochten die de dieselmotor vaarwel gaan zeggen. Honda, Suzuki, Mitsubishi: die verkochten nauwelijks zelfontbranders.

De Toyota Avensis diesel was destijds voorzien van een BMW-motor. Sowieso, heel goede herinneringen had Toyota niet aan de diesel, de 2.2 Clean Power diesel was verrassend onbetrouwbaar.

Geen diesel

Maar Toyota verkoopt stiekem nog wel diesels: de Land Cruisers krijgen nog een oliestoker mee. Mocht je écht een hekel hebben aan diesel en een enorme Toyota wensen, dan hebben wij hier een oplossing voor je: een heel verstandige Toyota, maar dan met een 5.7 V8 en een enorme acteradius.















Toyota met 5.7 V8

Nee, het betreft geen LS-swap. Het is de Toyota Tundra. Een grote pick-up die niet alleen bestemd is voor de Amerikaanse markt, maar daar ook wordt vervaardigd. Ze rollen namelijk in San Antonio (TX) van de band.

Vroeger kon je kiezen tussen een V6 of een V8, nu is het altijd een dikke V8. In tegenstelling tot Amerikaanse V8’s een moderne motor met variabele kleptiming, vier kleppen per cilinder vier bovenliggende nokkenassen en directe brandstofinjectie. In Nederland worden ze nieuw niet geleverd, maar gelukkig staan de auto’s geregeld te koop op de bedrijfswagen-pagina van Marktplaats.

Duurste Tundra van NL

Dit exemplaar komt uit 2016. Sindsdien is er 85.000 km mee gereden. De eigenaar wil er graag 38.950 euro voor hebben. Daarmee is het de duurste Tundra van Nederland. Helemaal als je bedenkt dat de prijs stiekem ex. btw is.

Maar hey, dan heb je wel een unieke auto met een 5.7 liter V8, goed voor 381 pk en 324 CO2 per kilometer. Dankzij de LPG-tank van 120 liter én de gewone benzinetank, heb je alsnog een enorme actieradius. Dus dan is de vraag aan u: zo’n dikke Tundra of toch liever net als de strandtent op de hoek gaan voor een Ram?