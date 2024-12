Officieel: de Ford Escort is terug, met 300 pk op 800 kg!

Kijk, zo doe je doet: een oude naam van Ford nieuw leven inblazen.

Als een bekende naam van Ford een comeback maakt is dat meestal geen reden om enthousiast te worden. Geen enkele Capri-liefhebber wordt blij van de nieuwe Capri en de huidige Puma heeft ook weinig met de vorige Puma van doen. Maar nu is er dan eindelijk een Ford comeback waar we wel blij van worden.

Continumod

Zoals aangekondigd zou er een ‘nieuwe’ Escort komen en nu is het dan zover. Het is geen creatie van Ford zelf, maar dat is juist goed nieuws, want anders was het een cross-over geweest. Het is een project van het Britse Boreham Motorworks, waar Ford overigens wel hun medewerking aan verleent.

Het lijkt te gaan om een restomod, maar dat is het niet. De auto wordt door Boreham vanaf de grond af opnieuw gebouwd, op basis van de blauwdrukken van de originele Escort. Daarbij is de auto wel gemoderniseerd. Boreham Motorworks noemt het daarom een ‘Continumod’.

Qua uiterlijk blijft deze creatie van Boreham heel erg trouw aan het origineel, de eerste generatie Ford Escort, en dan specifiek de RS 2000. De LED-koplampen en -achterlichten zijn eigenlijk de enige duidelijke verschillen op uiterlijk vlak.

800 kg

Uiteraard zijn er wel een hoop veranderingen die niet zichtbaar zijn aan de buitenkant. Zo is de auto voorzien van een compleet nieuwe achteras van aluminium en titanium, gekoppeld aan een sperdifferentieel. De motorkap en kofferklep zijn gemaakt van carbon, evenals een groot deel van het interieur. Optioneel zijn er ook magnesium velgen. Dit alles resulteert in een gewicht van slechts 800 kg.

Boreham heeft de auto ook heel bewust niet teveel gemoderniseerd. Er zit nog steeds géén stuurbekrachtiging op, géén rembekrachtiger, géén ABS en géén tractiecontrole. Met deze auto krijg je dus niet alleen ouderwetse looks, je moet ook ouderwets werken.

10.000 toeren

De Britten hebben er wijselijk voor gekozen om de auto geen 600 pk te geven, zoals je soms ziet bij restomods. Je kunt kiezen uit twee aandrijflijnen. De eerste is een 1.8 met 185 pk. Dit is een opgeboorde versie van het Twin Cam-blok, dat oorspronkelijk 106 pk leverde.

Als je iets meer spektakel wil kun je ook kiezen voor een custom 2,1 liter blok, dat maar liefst 10.000 toeren kan draaien. Deze levert 300 pk. Met het oog op het gewicht en de afwezigheid van hulpsystemen is dat méér dan genoeg. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde dogleg vijfbak.

Prijs

De Ford Escort RS Continumod van Boreham wordt gebouwd in een oplage van 150 exemplaren. De prijs valt natuurlijk niet mee: het begint bij omgerekend €358.000. De versie met 300 pk heeft waarschijnlijk nog een forse meerprijs. En dan moet je nog heel erg opletten dat je hem niet in no-time kort rijdt.

De nieuwe Ford Escort gaat in het derde kwartaal van 2025 in productie. Dat is nog maar het begin, want Boreham gaat ook de RS200 nieuw leven inblazen. De mannen van Boreham leveren duidelijk geen half werk, dus dat is zeker een auto waar we naar uitkijken.