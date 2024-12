Nieuwe Ford Escort Mk1 krijgt plofmotor en handbak!

Een revival zoals ie zou moeten zijn.

Op de Autoblog-redactie staat sinds vandaag 12 december rood omcirkeld in de agenda. Niet vanwege een kerstviering met het personeel of omdat we dan een bonus uitbetaald krijgen. Nee, op die ochtends krijgen we een nieuwe Ford Escort Mk1 te zien. En dat belooft behoorlijk veel goeds te gaan worden.

Eerder schreven we al dat Boreham Motorworks werkt aan een gloednieuwe Escort en RS2000—twee iconen uit Ford’s rijke historie. In aanloop naar de presentatie van volgende week donderdag deelt Boreham alvast wat details over de nieuwe Escort.

Geen elektrisch getrut

De makers van de revivals zeggen te bestaan om te vieren wat Ford allemaal heeft voortgebracht. En daar hoort geen elektrische aandrijving bij. ”Onze auto’s zijn geboren uit passie en de Mk1 zal geen EV of hybride worden. Hij is alleen verkrijgbaar met een verbrandingsmotor en een handgeschakelde versnellingsbak”, schrijft Boreham. Straatfeest!

We hopen stiekem dat het uiterlijk net zo ouderwets is als de aandrijflijn. We vrezen er echter voor, want Boreham Motorworks belooft ”cutting-edge engineering en ontwerp”. Fijn van die engineering, maar hopelijk blijft het ontwerp wel dicht genoeg bij de oude Escort Mk1. De teaser hierbij belooft veel goeds: een klein, laag hatchbackje met brede wielkasten en een vlakke motorkap.

Het rijgedrag moet overigens wel overeenkomen met het origineel. Dat testen we graag eens uit. Zo wordt de Escort ”ontworpen voor de weg, niet voor de landingsbaan”. Dat zegt de baas van DRVN Automotive Group (het concern boven Boreham Motorworks), Iain Muir. 12 december zien (en hopelijk) horen we meer van de nieuwe Ford Escort Mk1. Houd deze website die ochtend in de gaten om er als eerste bij te zijn!