Eindelijk: een Ford comeback die wél gaaf is

Een legendarische Ford gaat een comeback maken. En nee, het wordt geen cross-over.

De comebacks van oude Ford-modelnamen geven weinig reden tot feestvreugde. De Puma keerde terug als een cross-over en de Capri lijkt eenzelfde lot beschoren. Er is nu echter een comeback aanstaande waar we wél vrolijk van worden. Sterker nog: twee zelfs.

Op basis van de headerfoto had je waarschijnlijk al door welke auto een comeback gaat maken: de legendarische Ford RS200. We moeten er wel meteen bij zeggen dat het geen project van Ford zelf is. Het gaat om een creatie van het Britse Boreham Motorworks. Dit doen ze wel onder licentie van Ford.

Het is géén restomod, want de Britten bouwen van de grond af aan een nieuwe auto. Je kunt het dus vergelijken met bijvoorbeeld een RUF CTR Anniversary. Boreham kondigt meteen twee auto’s aan, want naast de RS200 blazen ze óók de eerste generatie Escort nieuw leven in.

Zoals je ziet moeten de auto’s nog onthuld worden, dus we kunnen er helaas nog weinig over vertellen. De specificaties zijn nog een verrassing. Wel krijgen de auto’s in ieder geval een gemoderniseerd uiterlijk, want we zien LED-koplampen door het doek schijnen. Voor de Escort hanteert Boreham een iets andere aanpak, want deze auto zal zo veel mogelijk trouw blijven aan het origineel.

Het spreekt voor zich dat de auto’s in zeer beperkte oplage gebouwd zullen worden, tegen een schrikbarend hoog prijskaartje. Desalniettemin is het heel gaaf dat er zulke projecten zijn. En Boreham Motorworks heeft grote plannen, want ze zijn van plan nóg vijf iconische Fords te recreëren. Wij zeggen: kom maar door!