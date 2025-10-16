Officieel: de enige handgeschakelde sedan met V8 stopt ermee

Er is nog maar één handgeschakelde sedan met V8, maar ook die stopt ermee.

Er was eens een tijd dat een sportauto eigenlijk niks anders dan een handbak kon hebben. Automaten waren vaak de keuze voor gemak, maar verfijning is anders. Laten we het zo zeggen: als je in de markt was voor een BMW M5 E39, was er totaal geen sprake van dat die magistrale V8 gepaard zou gaan met een trage automaat. Sindsdien is het wel omgeslagen en werd er steeds meer ingezet op automaten. Helemaal in de tijd van DCT’s is dat voor zo’n grote auto vaak de fijnere keuze. Toegegeven, een handbak willen is iets voor puristen en eigenlijk geschikter voor een kleinere (sport)auto. Als je een handgeschakelde grote sedan wenst met V8, heb je hier niks meer om te kopen.

Laatste handgeschakelde sedan met V8

Het kan nog wel, maar dan moet je in ‘Murica zijn. Daar wordt de Cadillac CT5 V Blackwing nog verkocht alsof het 2015 is. 6.2 liter V8 met een knoepert van een compressor? Goed voor 670 pk? Ja, waarom ook niet. En dus de nu heilige keuze tussen een tientraps automaat of een handgeschakelde zesbak. Nee, zoals de CT5 V Blackwing is er niks meer. Maar helaas, ook de dagen van dit pretpakket zijn geteld.

Einde Cadillac CT5 V Blackwing nabij

Helaas blijkt dat de keuze van andere fabrikanten om ermee te stoppen niet helemaal uit de lucht kwam vallen. Ook Cadillac’s CT5 V Blackwing (volledige naam is belangrijk want de CT5 V is een hele andere auto) leeft op geleende tijd. En nu wordt duidelijk dat de hele CT5-reeks ermee gaat kappen na juli 2026. Ook stopt Cadillac met de kleinere CT4 (inclusief V Blackwing) die in het 3 Serie-gamma zit. Beide sedans houden het dus nog circa negen maanden vol.

Cadillac gaat de sedan niet helemaal laten varen, want het merk belooft een niet-elektrische vervanger voor de CT5 vanaf 2026. Maar de kans dat deze een V Blackwing-versie krijgt met dezelfde V8 en een handbak is erg klein. En dan is het aantal sedans dat nog wordt verkocht met V8 en handbak precies 0, zo’n 26 jaar nadat het onmogelijk leek dat alles een kleinere motor en een automaat krijgt. Het zijn bijzondere tijden.

Momenteel kan je de Cadillac CT5 V Blackwing nog bestellen voor net geen 100.000 dollar en de CT4 V Blackwing met een 3.6 liter grote V6 en een handbak mag voor net geen 65.000 dollar mee. Zoals gezegd kun je beide modellen ook als ‘normale’ V krijgen, voor de CT4 V betekent dat een 2.7 liter twin-turbo viercilinder en voor de CT5 V een 3.0 liter twin-turbo V6.