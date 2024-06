Waarom is de Revuelto opeens goedkoper geworden in Nederland?

We nemen de Lamborghini’s en Maserati’s onder de loep die tot dusver op kenteken zijn gezet. Bij de Revuelto’s komen we echter iets vreemds tegen…

In het vorige deel zijn we in het RDW register gedoken, op zoek naar de Ferrari’s die in de eerste vijf maanden van dit jaar een nieuw kenteken hebben ontvangen. In dit vervolg rijden we vanuit Maranello in een goed half uurtje naar het noordoosten, waar we in Sant’Agata Bolognese de fabriek van Lamborghini tegenkomen. Dit merk staat onder twee namen in het RDW register, namelijk als ‘Lamborghini’ en als ‘Automobili Lamborghini S.’. Dat maakt het zoeken niet echt makkelijker, maar vooruit dan maar…

Urus

In mei stonden voor het eerst meer dan 700 Lamborghini’s op Nederlands kenteken geregistreerd. Bijna een derde daarvan (227 stuks) is een SUV, namelijk de Urus. Die kunnen we weer onderverdelen in 185x Urus, 25x Urus Performante en 17x Urus S. In de eerste vijf maanden werden 46 nieuwe kentekens uitgedeeld aan Lamborghini’s en in 21 gevallen ging het om een Urus. De SE hebben we nog niet voorbij zien komen, maar dat zal vast niet lang meer duren.

Revuelto

Eerder dit jaar konden we de eerste Revuelto’s verwelkomen, zie bijvoorbeeld deze Autoblog Spot van de Week. Op 1 juni stonden er vijf geregistreerd, een gele, driemaal oranje en een groene. Lekker opvallende kleuren dus!

Bij het nalezen van het genoemde artikel kwamen we trouwens nog iets interessants tegen in de RDW data. Het blijkt namelijk dat de geregistreerde catalogusprijzen van de Revuelto’s zijn aangepast!

De oranje Revuelto met kenteken Z-159-HF kostte eerst €710.157, maar deze is nu gecorrigeerd naar €688.543. Ook de gele (Z-350-GR) heeft een ‘korting’ ontvangen en is nu €628.378 in plaats van €649.992. Beide auto’s zijn precies €21.614 goedkoper geworden. We hebben even navraag gedaan bij Pon en het blijkt dus dat er een aanpassing is geweest in de BPM. Als je nog een Revuelto op bestelling hebt staan is dat dus goed nieuws.

Huracán

Even terug naar de RDW zoektocht. Zo zien we dat er dertien Huracáns zijn die in de afgelopen vijf maanden een nieuw Nederlands kenteken hebben ontvangen, maar aan de RDW ‘handelsbenaming’ valt helaas niet af te leiden om welke types het nou gaat. Gelukkig zijn er nog wel wat meer gegevens beschikbaar en als je die gaat bestuderen, dan kom je al een stuk verder.

Zo komen we uiteindelijk uit op tweemaal LP610-4, tweemaal LP610-4 Spyder, een EVO, tweemaal EVO Spyder, een Performante Spyder, tweemaal STO, een Tecnica en twee Sterrato’s.

Aventador

Van de overgebleven Lambo’s willen we nog even kijken naar de voorloper van de Revuelto, namelijk de Aventador. Tussen 1 januari en 1 juni zijn er namelijk drie op kenteken gezet, een grijze LP700-4 Roadster uit 2013, een gele LP750-4 SV uit 2018 en tenslotte een zwarte LP770-4 SVJ Roadster, volgens velen toch wel de meest indrukwekkende versie.

Maserati

Aangezien we het toch al hebben over de autofabrikanten in de regio van Modena, dan kunnen we ook direct even kijken naar Maserati. Hoewel het merk in 1914 werd opgericht in Bologna, zit het hoofdkwartier sinds 1940 namelijk in Modena.

In de eerste vijf maanden werden 92 Maserati’s geregistreerd op een nieuw Nederlands kenteken. En ook hier zitten weer interessante exemplaren tussen.

Folgore

Zoals bekend heeft ook Maserati een stap gezet in de wereld van de EV’s. In januari konden we de eerste GranTurismo Folgore verwelkomen en niet veel later werden de eerste drie exemplaren van de Grecale Folgore geregistreerd. Nu nog even wachten op de eerste GranCabrio Folgore, dan is de gehele Folgore-reeks aanwezig op Nederlands kenteken.

MC20

Een moderne Maserati die wel echt supercar genoemd mag worden, is natuurlijk de MC20. Op 1 januari stonden er achttien op kenteken, waarvan de helft de cabrio uitvoering betrof, ook bekend als de MC20 Cielo.

Populair is het model zeker, want in de eerste vijf maanden van dit jaar kwamen er zes bij, twee gewone MC20’s en vier Cielo’s. Opvallend is wel dat er maar één volledig nieuw exemplaar tussen zat, de rest betreft “tweedehandsjes”. Dat scheelt in ieder geval weer een hoop BPM.

Mistral

Foto credit: Bonhams

Net zoals bij Ferrari, heeft Maserati ook een zeer indrukwekkende geschiedenis met prachtige en zeer waardevolle modellen. Eén van deze modellen is de Mistral: vernoemd naar een krachtige noordelijke wind in Oost-Frankrijk en het was daarmee de eerste in een rij van klassieke Maserati GT’s die de naam van een wind gekregen hebben.

In januari werd er bij de RDW een Mistral geregistreerd en het blijkt daarbij zelfs te gaan om een zeer bijzondere Mistral 4000 Spyder uit 1967. Van de Spyder werden maar 123 exemplaren gebouwd, waarbij de 4 liter uitvoering het meest gewild is. De auto verliet de fabriek in het zwart en vertrok direct naar de Verenigde Staten. In 1986 volgde een volledige restauratie, inclusief een “repaint” naar wit. In 2022 bracht de auto op een veiling bij Goodwood een mooi bedrag van £299.000 op.

A6G 2000 Zagato

Nog indrukwekkender dan de genoemde Mistral is een A6G 2000 Zagato uit 1955 die in maart geregistreerd werd op Nederlands kenteken. Het blijkt om chassisnummer 2108 te gaan, die de fabriek in 1955 verliet met een prototype carrosserie van Allemano. Op weg naar de eerste eigenaar brak er echter een brand uit, die de auto grotendeels verwoestte. Pas in deze eeuw werd het overgebleven deel (chassis, motor en versnellingsbak) samengevoegd met een originele Zagato carrosserie die oorspronkelijk op een ander A6G 2000 chassis zat, namelijk 2102. In 2015 was de restauratie compleet en de auto heeft in de jaren daarna ook enkele malen deelgenomen aan de Mille Miglia. Bij een veiling in 2018 was de verwachte opbrengst zo’n 2,5 miljoen euro, maar uiteindelijk werd de auto niet verkocht. Hoe geweldig is het dan ook dat deze auto toch de weg naar Nederland heeft gevonden!

