Officieel: de Jaguar E-PACE

De nieuwe Jaguar SUV is gepresenteerd!

Met een recordbrekende kurkentrekker (video) vlamde Jaguar de E-PACE de wereld in. De sportieve compacte SUV is vrij conventioneel vormgegeven door Ian Callum cum suis en volgens ons is dat een prima idee. De designtaal bij Jaguar Land Rover is immers dik in orde.

Voor het design van de carrosserie diende de Jaguar F-TYPE als inspiratiebron. Het DNA van Jaguar komt ook tot uiting in de vorm van de daklijn en de kenmerkende vorm van de zijruiten. Mooie woorden, maar het is gewoon een kleinere F-PACE. Toch geven we Ian Callum ook nog even het woord:

Established Jaguar design principles ensure the E-PACE is immediately recognisable as the sports car of its class. Our new compact SUV combines the interior space, connectivity and security that families expect with the kind of proportions, purity of design and performance not usually associated with such a practical vehicle.

Nog even wat feitjes over de afmetingen van de E-PACE: de compacte SUV is 4.395 mm lang. Met de 2.681 mm lange wielbasis biedt de E-PACE plaats aan vijf inzittenden, de beenruimte achterin is 892 mm. De bagageruimte heeft een inhoud van 577 liter.

Wat rijeigenschappen betreft belooft Jaguar dat dit de hot hatch van z’n segment wordt. De E-PACE is bovendien uitgerust met essentiële zaken als 4G Wi-Fi en een dik vet touchscreen. Voor de verbinding met de weg zorgt de AWD, die volgens de Britten op elke ondergrond z’n mannetje staat. In navolging van Tesla laat Jaguar je bovendien op internet je E-Pace samenstellen én bestellen.

De Jaguar E-PACE wordt leverbaar met benzine- en -dieselmotoren. Met de 221 kW (300 pk) sterke Ingenium-turbomotor sprint de E-PACE in slechts 6,4 seconden van 0 naar 100 km/uur, de topsnelheid is elektronisch begrensd op 243 km/uur. Voor klanten die maximale efficiency willen, is er een voorwielaangedreven uitvoering van de 110 kW (150 pk) sterke Ingenium-dieselmotor (124 g/km Co2).

De E-PACE wordt in Nederland leverbaar voor prijzen vanaf 48.300,- Euro. Ter vergelijking: de F-PACE begint bij 57.100,- Euro (viercilinder diesel). Een gelikte promo-video van de nieuwe E-PACE check je op autojunk.nl.