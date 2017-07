Aanschouw! Vettel’s auto heeft een voorruit

In een poging de sport veiliger te maken experimenteerde de Formule 1 er driftig op los. Na die forse carbon beugel is het nu de beurt aan deze "voorruit" om zich te bewijzen.

Ondanks enorm stevige helmen worden de hoofden van coureurs niet beschermd tegen rondvliegende onderdleen. Zo kan een freak accident als dat van Massa in 2009 te Hongarije dan ook ernstige gevolgen hebben. In een poging hier wat aan te doen werd in eerste instantie geëxperimenteerd met de zogeheten halo.

Deze carbon bogen zagen er niet alleen twijfelachtig uit, maar ze zaten volgens sommige coureurs ook nog eens hinderlijk in de weg. Dit weekend zal tijdens de race op Silverstone worden geëxperimenteerd met een shield dat wel adequate bescherming biedt, maar dat er niet knullig uitziet en bovendien niet in de weg zit.

Aan Sebastian Vettel de eer om als eerste proef te draaien met een voorruit. We zijn benieuwd naar de bevindingen, meer plaatjes check je hieronder.