Het lijkt van de buitenkant in elk geval wel op een leuke elektrische roadster…

Iedere petrolhead is vanzelfsprekend bekend met het roemruchte merk MG. Ooit opgericht als Morris Garages en vooral bekend geworden door de leuke roadsters die ze maakten. Wat dacht je van de MG Midget uit 1953 waar Jan Tromp uit Jan Jans en de Kinderen in reed bijvoorbeeld?

Of de MG A en B? Vooral die laatste is nog altijd een bekende verschijning op de Nederlandse wegen. En terecht, want het zijn en het blijven leuke roadsters. Alleen jammer dat MG de laatste jaren is verworden tot een merk dat goedkope Chinese elektrieke crossovers maakt. Is toch niet goed voor de heritage van je merk, niet?

Tot nu. Want er komt eindelijk een leuke elektrische roadster aan…

Eindelijk een leuke elektrische roadster?

We schreven er vorig jaar al over, de MG Cyberster. Een leuke elektrische roadster die terug zou moeten verwijzen naar de geschiedenis van het merk. En nu zijn er afbeeldingen gelekt, zodat jij zelf kunt kijken of het iets voor je is.

Over prestaties en actieradius is vanzelfsprekend nog niets bekend, maar wel dat hij waarschijnlijk volgend jaar op de markt gaat komen. Ook weten we al dat hij niet al te duur zal worden, omdat MG namelijk in bulk kan produceren. En dan wordt het al gauw minder duur dan een bespoke modelletje…

Qua uiterlijk is het een beetje een mengelmoes tussen een Mazda MX-5 en een Alpine A110, met de achterkant van de Polestar 6. Maar dan met een stoffen dakje. Volgens de gehele redactie is hij goed gelukt.

Nu is het dus alleen nog wachten op de details, waarvan de prijs toch wel doorslaggevend zal worden. Maar zonder al deze dingen te weten, zou jij hem voor je deur willen hebben?

Laat maar weten!