Dit is de nieuwe 911 GT3 met het Touring Package

"Hey kijk, een nieuwe 911R!"

Het is nu nog niet mogelijk, maar daar komt spoedig verandering in. Een 911 991.2 GT3 (rijtest) bestellen met het Touring Package. De feestelijke bumperpartij van de GT3 blijft behouden, maar de taartschep zal achterwege worden gelaten. Zo’n GT3 werd onlangs gespot op de Duitse snelweg en deze pica’s werden vervolgens gedeeld op het wereldwijde web.

Aan de buitenkant lijkt de Porsche op een 911R versie 2. Bestel de GT3 in combinatie met een handbak en de gelijkenis met de gelimiteerde Porker (rijtest) is gauw gemaakt. Vergis je echter niet. Er zit een behoorlijk verschil tussen de twee auto’s. Zo heeft de 911R (bijna) geen isolatie, komt het stuurwiel zonder knopjes en zijn de tellers anders, om zomaar een paar voorbeelden te noemen.

De verwachting is dat Porsche op de IAA in Frankfurt het Touring Package gaat aankondigen. Wat dit pakket precies gaat inhouden horen we dus binnenkort. De geruchten over een 911 GT3 Touring Package gingen al even de ronde. Er zijn overigens ook 991.1 GT3’s zonder achterspoiler. Check DEZE Nederlandse GT3 bijvoorbeeld.

Foto’s via justusrd en ptsrs op Instagram