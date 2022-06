Le Mans 2022: De NL coureurs, tijden en wat je moet weten

Kende jij bijvoorbeeld deze NL coureur al die dit jaar meedoet aan de 24 uur van Le Mans?

Hon hon hon, het is weer tijd voor die gezellige Franse raceklassieker die je dag-nachtritme doet verstoren. We hebben het natuurlijk over de vingt-quatre heures du Mans, bij ons Ollanders beter bekend als de vierentwintig uur van Le Mans. Onze Gijs won ‘m twee keer met Porsche. Onze Jan deed dat een maal met een Jaaaaag. Komt er dit keer een Nederlandse winnaar bij? De kans is gezien omstandigheden niet zo heel groot, maar je weet maar nooit. We nemen aan het eind even alle landgenoten in het startveld door. Maar eerst nog even wat we dit jaar kunnen verwachten van de race.

Helaas nog geen hypercars

Iedereen zit eigenlijk al sinds de aankondiging dat de Le Mans Hypercars (LMH) en Le Mans Daytona hybrids (LMDh) samen gaan racen te wachten op euhm…de eerste Le Mans met LMH’s en LMDh’s. Vooral ook omdat er dan eindelijk weer strijd zal zijn tussen meerdere fabrikanten in de hoogste klasse. Dat is namelijk sinds het vertrek van de luxe brigades van Volkswagen AG, eigenlijk niet meer echt het geval.

Maar ja, helaas moeten we nog een jaartje wachten op dit feest. Dit jaar is de koningsklasse andermaal het domein van Toyota, dat twee GR010’s inzet. De Japanners moeten het opnemen tegen één Alpine A480 (stiekem een oude Rebellion R13) en twee 007-racers van James Bond beste baas Glickenhaus. Normaal gesproken weten we de winnaar dus al. Dat zal Toyota weer worden. Tenzij beide GR010’s in de laatste ronde stilvallen natuurlijk…

Maar, is er dan niks an?

Natuurlijk wel. Er komen maar liefst 62 equipes aan de start en met name de LMP2-klasse zal een soort free for all worden. De wagens zijn zoals bekend allemaal aan elkaar gewaagd en in deze klasse doen maar liefst 27 teams mee en veel coureurs die ervaring hebben in de F1, FE en andere hoge raceklasses. Dat wordt dus weer 24 uur knokken om elke millimeter.

Bij de GTE Pro’s gaat de strijd wederom tussen Ferrari, Corvette en Porsche. Alledrie hebben zij twee fabrieksteams ingeschreven. Ferrari heeft daarnaast als extra joker in de klasse nog een derde 488 GTE Evo, ingeschreven door het team van Riley Motorsports. Helaas doet Aston Martin dit jaar niet mee in de GTE Pro klasse…

…maar wel in de GTE Am klasse. Dit is veelal het domein van rijkaards met privéteams die de knip hebben getrokken om een jongensdroom waar te maken en daarbij werk verschaffen aan professionele coureurs die toevallig niks te doen hadden. In zekere zin is het een beetje ‘het oude racen’ in dat opzicht. Niks mis mee, zeker niet op Le Mans. Jammer genoeg doen er geen exoten mee als een Spyker of Pagani. We moeten het doen met heeeeel veel Ferrari’s, een zwik Porsche’s en drie Aston Martins.

De starttijden

Zondag 5 juni is de eerste testdag, van 09:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 18:00 uur. Het is immers Frankrijk, dus er moet wel gelunched worden. Rookies móeten op deze testdag minimaal tien rondjes doen. De rest mag zich vooral ook storten op setups en dergelijke. Op woensdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur is dan de eerste kwalificatie oefensessie en donderdag tussen 15:00 uur en 18:00 uur de derde vrije training.

Donderdagavond gaat het traditioneel echt los, met de hyperpole sessie tussen 20:00 en 20:30 uur. Als je de snelste bolides echt op de limiet wil zien gaan, is dit jouw sessie. Daarna staat nog de vierde trainingsessie op de rol tussen 22:00 uur en klokslag twaalf. Zaterdagochtend is er nog een klein kwartiertje een warm up tussen 10:30 en 10:45 uur, alvorens het veld losgaat als de klok 16:00 uur aangeeft. Ik hoef je niet te vertellen tot hoe laat die laatste sessie duurt.

NL deelnemers

Oranjebrillen kregen een klap te verwerken toen bleek dat Racing Team Nederland dit jaar Le Mans overslaat en de focus legt op een Amerikaans avontuur. Geen gele Jumbo-banaan die over Mulsanne raast dit jaar dus. Dat betekent ook meteen dat een aantal Nederlandse coureurs buiten de boot vielen of een ander stoeltje moesten zoeken. Uiteindelijk hebben toch weer zes Nederlanders een stoeltje weten te bemachtigen. Helaas zijn ook usual suspects als Jeroen Bleekemolen en Beitske Visser er dit jaar niet bij.

NL-ers in prototypes

In de hoogste klasse, hebben we helaas niemand. Bij de LMP2’s daarentegen, zijn we toch weer goed vertegenwoordigd. Tijmen van der Helm, afgebeeld boven dit artikel, trekt zijn helm over de oren voor TDS Racing x Valiante. De 18-jarige komt dit jaar niet meer in actie in de monoposto’s en lijkt dus (voorlopig?) te kiezen voor een vervolg van zijn carrière in de sportscars.

Een soort zelfde verhaal zou je kunnen optekenen voor Bent Viscaal. Vorig jaar deed Bent nog F2, maar dit jaar pikte uitgerekend de vaak door gebrek aan geld geteisterde Richard Verschoor zijn zitje bij Trident in. Bent komt in deze editie van Le mans uit in de kleurrijke bolide van ARC Bratislava. Robin Frijns komt na het belachelijke succes van vorig jaar weer in actie voor het Belgische WRT. Hij zal hopen andermaal te winnen en de man met de vlag niet aan te rijden. Job van Uitert tenslotte heeft met zijn skills een zitje weten te bemachtigen bij Panis Racing.

NL-ers in GTE’s

Dan hebben we nog twee ijzers in het vuur in de GTE’s. Nicky Catsburg rijdt net als vorig jaar voor het fabrieksteam van Corvette Racing in de C8.R met nummer 63. Toch knap werk dat hij daar een zitje heeft bemachtigd. Nicky komt dus uit in de GTE Pro klasse. Renger van der Zande is ook weer een keer van de partij en heeft zich ondertussen in een Ferrari 488 GTE Evo gewurmd bij het Britse JMW Motorsport. Hij gaat voor goud in de GTE Am klasse.

Vrouwen

Tenslotte nog de vrouwen. Natuurlijk wil jij weten bij welk team je dinsdag tussen 14:00 en 15:00 uur moet zijn voor de handtekeningsessie. Onze Beits, vorig jaar nog deel van een equipe van drie vrouwen, is er dus helaas niet bij. Maar, er doen wel vijf andere vrouwen mee. Het is toch een beetje een magere ratio op 62 teams, maar ach, je moet ergens beginnen.

Drie vrouwen rijden samen voor het team Iron Dames, in een Ferrari 488 GTE Evo in de GTE am klasse. Dit zijn Rahel Frey, Sarah Bovy en Michelle Gatting. Daarnaast zullen nog twee vrouwen hun kunsten vertonen in een LMP2, te weten Lilou Wadoux (leuke naam) voor Richard Mille Racing en Sophia Flörsch voor Algarve Pro Racing. Dat wordt dus weer een avondje door rammen…Magnifique!

De 24 uren van Le Mans 2022 vindt plaats op 11-12 juni. In aanloop naar deze race brengt Autoblog in samenwerking met Goodyear een aantal artikelen over deze legendarische race!