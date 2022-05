Toyota GR Starlet heeft 2.0T viercilinder met AWD

De Toyota GR Starlet mag wat ons betreft zo bij de redactie afgeleverd worden.

De Toyota GR Yaris is een van de gaafste kleine auto’s van het moment. Dat komt mede door het feit dat er niet meer veel leuke kleine auto’s op de markt zijn, in Nederland althans. De Toyota GR Yaris is een soort pure homologatie-auto zoals die in de jaren ’80 en ’90 er ook waren. Het is gewoon gaaf.

Enig smetje voor sommigen: er zit ‘slechts’ een driecilinder in. Nu klinkt ‘ie best geinig en is de 1.6-motor serieus krachtig, maar toch. Driecilinders zijn meer iets voor Daihatsu’s dan Toyota‘s. Daarom waren we verbaast te horen dat de Toyota GR Starlet een 2.0 viercilinder krijgt.

Toyota GR Starlet?

De oplettende lezer zal doorhebben dat Starlet niet hetzelfde is als Yaris. De Yaris volgde de Starlet op in 1999. In Zuid-Afrika wordt de naam alsnog gebruikt voor een kleine hatchback, die voorheen als Toyota Glanza verkocht werd. Dat is stiekem een gerebadgde Maruti Suzuki Baleno die wij in Nederland kunnen krijgen als Suzuki Baleno! Volg je het nog?

Toyota Glanza Maruti Baleno Onze Suzuki Baleno

Van die Toyota ‘Starlet’ is er nu ook een snelle rallyversie, de Toyota GR Starlet. De auto wordt gebruikt voor lokale rally-competities in Zuid-Afrika. Het apperaat is voorzien van een dikke 2.0 viercilinder turbomotor. Deze levert zijn vermogen af aan alle vier de wielen middels een sequentiële versnellingsbak.

Nederlands tintje!

Er zit ook een Nederlands tintje aan, want de dempers komen bij de firma Reiger vandaan. Reiger is de naam als je de beste offroad-dempers zoekt.

Hoeveel vermogen de motor levert, is dan niet bekend. We hopen in elk geval dat er ook een straatversie komt van de Toyota GR Starlet. En die mag want ons betreft als Suzuki Baleno Sport op de markt komen. Natuurlijk, iets dat niet premium en niet geëlektrificeerd is, heeft bij voorbaat geen kans in Nederland. Maar hoe gaaf zou het zijn?

Meer lezen? Dit zijn alle snelle Starlets en Yarissen op een rij!