Mijauw! Is dit de verse Jaguar F-Type?

Met nieuw elan gaat de roofkat binnenkort beginnen aan zijn tweede leven.

Zes jaar geleden deed Jaguar ons spinnen van genoegen door de lancering van de F-Type. De F-type nam min of meer de plaats in van de XK in het gamma van Jaguar, maar het is eigenlijk een heel andere auto. Waar de XK toch vooral een sjieke GT was, is de F-type een pure sportieve tweezitter. Dat Jaguar trots is op de auto blijkt wel uit de naam. Eindelijk, decennia na dato, durfde het merk het aan om een auto officieel te betitelen als de spirituele opvolger van de legendarische E-type. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen, want nomen est immers omen.

In het vleesch stelde de Jaaaag allerminst teleur. Toen @wouter op pad ging met de roadster bleek deze uitstekend in staat om rotondes te nemen (rijtest). Later gingen we natuurlijk ook nog een blokje om met de coupé en de SVR. Zo klinisch precies als een 911 is de F-type misschien niet, maar dat compenseert de Jag met een fijne balans, een gezonde dosis karakter en een geweldige soundtrack. Hoewel dat laatste misschien wat minder geldt als je kiest voor de later geïntroduceerde vierpitter.

Enfin, een prima alternatief voor de concurrentie dus deze roofkat, maar het is inmiddels wel een beetje een oude kater geworden. Tijd voor een verjongingskuurtje dus. Onlangs schreven we al wat we in technische zin verwachten van de aankomende facelift, maar vandaag kunnen we je ook een aantal plaatjes tonen. Deze zijn het web op gelekt via de onvolprezen sociale media en op basis van de info die aan ons gelekt is door mannen (m/v) in regenjassen vermoeden we dat ze the real deal zijn.

Op de plaatjes zien we een F-type die vooral aan de voorkant flink aangepakt lijkt te zijn. Hier vinden we een scherp gesneden snuit terug, die een familiegelijkenis toont met vooral de XE, XF en F-pace. Not bad. Aan de achterkant vallen nieuwe achterlichtunits in het oog met een kek LED-patroontje. De wijzigingen op zich lijken ons op het eerste gezicht goed geslaagd, het is alleen even afwachten of het geheel ook ‘klopt’ in het echt. Als alles volgens plan verloopt, trekt Jaguar zelf aanstaande maandag officieel het doek van de gelifte F-type.