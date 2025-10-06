Officieel: dit gaat er gebouwd worden in de VDL Nedcar fabriek

Geen BMW’s of Mini’s, maar iets heel anders.

Autoproductie op Nederlandse bodem lijkt helaas verleden tijd. Goed, er worden nog een handjevol Donkervoorts geproduceerd, maar VDL Nedcar is klaar. Nadat BMW zich terugtrok heeft VDL diverse gesprekken gehad met allerlei autofabrikanten en zelfs contracten getekend, maar dat is allemaal op niks uitgelopen.

Dat betekent niet dat de fabriek zomaar leeg blijft staan. Zoals we in maart al schreven is VDL Nedcar in zee gegaan met Defensie. Vandaag heeft minister Brekelmans zijn handtekening gezet onder verschillende contracten. Nu weten we dus wat er precies gebouwd gaat worden in de voormalige trots van de Nederlandse auto-industrie.

Het worden geen legerauto’s, maar hele andere voertuigen. Er is onder andere een contract getekend met Milrem Robotics. Dit Brabantse bedrijf bouwt onbemande legervoertuigen, zoals kleine tanks. Wie had dat gedacht? Van Mini Countrymans naar mini-tanks.

Verder is er een intentieverklaring – nog geen definitief contract dus – met DeltaQuad. Dit is een Nederlandse fabrikant van onbemande vliegtuigen a.k.a. drones. Vorig jaar heeft Defensie voor ruim €42 miljoen aan drones besteld bij DeltaQuad. Deze zijn vooral bedoeld om Oekraïne te helpen.

Sowieso gaan er accu’s voor drones gebouwd worden, van het eveneens Nederlandse Tulip Tech. Het overkoepelende thema is dus onbemande legervoertuigen. Volgens VDL zullen hiermee enkele honderden banen gecreëerd worden binnen circa drie jaar.

VDL Nedcar is dus niet langer een autofabriek. Maar hé, er worden nu wel Nederlandse producten gebouwd.