Lamborghini Manifesto is belangrijker dan je denkt

Kijk nog maar eens heel goed naar de nieuwe Lamborghini Manifesto.

Lamborghini vierde onlangs een feestje. Het Centro Stile bestaat 20 jaar. Dit is het interne designcentrum waar al twee decennia lang de stieren uit de stal van Lamborghini tot stand komen. En hoe vier je dat beter dan met een compleet nieuwe conceptcar? Dit is de Lamborghini Manifesto. Een studiemodel dat meer zegt over de toekomst van het merk dan je op het eerste gezicht zou denken.

De Manifesto is geen productieauto en ook geen nieuw model. Nee, deze Lambo is een voorbode van het toekomstige design bij het Italiaanse merk. De knalgele conceptcar laat zien welke richting de ontwerpers van Centro Stile onder leiding van Mitja Borkert de komende jaren inslaan. Dus wen er maar aan.

Het goede nieuws. Lamborghini is niet van plan is om zijn klassieke vormtaal los te laten. De wigvorm blijft heilig. De neus is messcherp en laag, de koplampen zijn driehoekig en voorzien van de bekende Y-vormige dagrijverlichting. Achteraan domineren eveneens Y-vormige achterlichten en een gigantische diffuser. Het is allemaal heel typisch Lamborghini.

Al in 1963 besefte oprichter Ferruccio Lamborghini hoe belangrijk vormgeving zou zijn voor zijn auto’s. De 350 GTV, 350 GT en later de Miura legden de basis voor een designtaal die in 1971 culmineerde in de Countach. De auto die de beroemde wigvorm en het “hexagon”-motief introduceerde. Dat laatste is iets waar de ontwerpers van Lamborghini nog steeds mee werken.

Het is niet zo dat het merk een compleet nieuwe weg is ingeslagen. De onlangs gelanceerd Fenomeno heeft wat trekjes gemeen met de Manifesto op design technisch gebied. Of het nu blijft bij een studiemodel, of uiteindelijk dit doorgepakt gaat worden naar een concreet productiemodel is afwachten. Lamborghini kennende gooien ze nooit zomaar een ontwerp in de prullenbak. Dikke kans dat de look van de nieuwe Lamborghini Manifesto terugkomen op een toekomstig nieuw model. Dat maakt dit concept belangrijker dan je denkt.