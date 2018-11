Drie keer raden wie de eerste 600LT van de VS heeft

Hint: iets met 'Murica en heel veel vermogen.

Jep, je had het goed. Of niet. Mister John Hennessey, wereldberoemd dankzij zijn knotsgekke supercars, mag zich eigenaar noemen van een McLaren 600LT. Het is de eerste 600LT op Amerikaanse bodem, McLaren is recent begonnen met het leveren van de sportwagen.

De auto werd geleverd door McLaren Houston in Texas. Geheel in lijn met de Amerikaanse autocultuur, nam Hennessey zijn speeltje mee naar een Cars & Coffee in Houston. Voor dit soort meetings moet je vroeg je nest uit. In dit geval was de Cars & Coffee van 08:00 tot 10:00 bij de Memorial City Mall, maar het is niet ongebruikelijk dat C&C’s in de VS nog vroeger plaatsvinden en ook eindigen. Heel creatief was de specificatie van Hennessey niet. Zijn 600LT is zwart uitgevoerd met carbon. De enige kleur die je gaat aantreffen is oranje op de remklauwen en de kleur komt tevens terug in het interieur.

De 600LT is momenteel de meest hardcore auto van de McLaren Sports Series. Gebaseerd op de 570S, is deze gepeperde McLaren goed voor 600 pk en 620 Nm koppel op slechts 1.247 kg. Ik heb niet veel met McLaren, maar de Britse autofabrikant weet anno 2018 wel hoe je een supersportauto moet maken met een lekker gewicht.

McLaren heeft nooit bekendgemaakt hoeveel 600LT’s er gaan komen. Enkel dat de productie gelimiteerd is. De productie van de coupé ging vorige maand van start. Hoewel nog niet officieel bevestigd, kun je er donder op zeggen dat er ook een 600LT Spider gaat komen.