Nederlandse Le Mans successen: dit zijn er 9!

In aanloop naar de race der races hebben 9 Nederlandse Le Mans successen op een rij gezet.

De 24 uur van Le Mans komt dichter- en dichterbij. Le Mans is een Frans feestje, maar ook eentje waar stiekem best veel Nederlanders aan mee doen. In tegenstelling tot Formule 1 draait het bij F1 niet enkel en alleen om het geld. Je moet ook echt daadwerkelijk wat kunnen. Daarom is Gaston Mazzacane wel F1-coureur geweest, maar reed hij nimmer Le Mans.

Uiteraard zijn er een paar momenten die meteen naar boven komen als we denken aan Nederlandse successen op Le Mans. Maar daarnaast vonden we ook een hele hoop kleinere overwinningen die bijna net zo leuk zijn om te vermelden. Komen ze!

Gijs van Lennep

1971

We beginnen dit lijstje met Nederlandse Le Mans successen met een legendarische overwinning. Want zo kun je de prestatie van Gijs van Lennep wel noemen. In deze periode reed men nog met twee coureurs in plaats van de gebruikelijke drie. De teamgenoot van Van Lennep was niemand minder dan Helmut Marko, de Oostenrijkse adviseur voor het huidige Red Bull Formule 1-team. Wat er ook legendarisch was aan de prestatie: het aantal ronden.

De twee coureurs reden namelijk een recordaantal van 397 ronden. Dat record heeft een hele tijd gestaan, mede omdat er geen chicanes waren op het rechte stuk. Pas in 2010 werd dit record verbroken (door een Audi R15 TDI). Oh, en de auto waarin ze het deden: een Porsche 917K. Je weet wel, waarbij je knieën onderdeel zijn van de crashconstructie.

Nog een keer Gijs van Lennep

1976

En we gaan door met Gijs van Lennep, want ook in 1979 was hij succesvol. Ditmaal samen met de Belgische legende Jacky Ickx. Wederom reed Van Lennep in een Porsche, ditmaal de 936/76. De motor van deze auto was aanzienlijk kleiner, een 2,14 liter zescilinder boxer die in het midden gepositioneerd lag.

Jacky Ickx 24h Le Mans 1976

Dankzij een enorme turbo was de motor van deze lichtgewicht racer alsnog goed voor 540 pk. Ondanks dat de auto er compleet anders uitzag, kende het chassis de nodige overeenkomsten met de 917. Het Nederlands-Belgische duo reed 349 ronden.

Jan Lammers

1988

De laatste keer dat een Nederlander de 24 uur van Le Mans overall won, was in 1988. Jan Lammers was samen met Andy Wallace en Johnny Dumfries te snel voor de Porsche 962C’s die op dat moment de Group C-raceklasse domineerden. Om eventjes aan te geven hoe dominant de 962C was, de nummer 2, 4 tot en met 11 was zo’n bizar snelle en stabiele Porsche.

De Jaguars XJR-9 klonken veel beter, laat dat maar aan een atmosferische 7.0 V12 over. Het was overigens geen walk-in-the-park, want zowel de Jaguar XJR9 van Lammers en Co als de 962 van het Porsche fabrieksteam reden 394 ronden, bijna het record van Van Lennep. Met recht een van de meest bijzondere Nederlandse Le Mans successen.

Nog een keer Jan Lammers

1990

Ok, geen winst overall en ook geen winst in de klasse. Jan Lammers reed in 1989 wederom voor Jaguar (ditmaal met Patrick Tambay en Andre Gilbert Scott). Ze eindigden als vierde. Maar in 1990 haalde Jan Lammers wél het podium. In dit geval met Franz Konrad en wederom Andy Wallace. Wederom een topprestatie, alhoewel de winnaar ook een Jaguar XJR-12 was. Vandaar dat je hier minder over hoort. Desalniettemin een Nederlands succes in de 24 uur van Le Mans.

Patrick Huisman

1999

Collega @jaapiyo haalt geregeld het jaar 1999 aan als het mooiste Le Mans-jaar. Het was het jaar dat zijn zo geliefde BMW won met de V12 LMR. Het was geen ‘holle’ overwinning, want dat jaar deden er enorm veel fabrieksteams mee. Ook de privé-teams waren toen zeer competitief.

Een paar klasses lager, in de LMGT-klasse, won het team van Manthey Racing met Uwe Alzen, Luca Riccitelli en Patrick Huisman in de Porsche 911 GT3-R. Dit type auto is wat langzamer, dus met 317 ronden bleven ze overall ver achter bij de prototypes, maar ze hadden 25 ronden meer dan hun grootste concurrent.

Peter Kox

2003

Le Mans winnen in een Ferrari is magisch. Er is één Nederlander die dat voor elkaar kreeg en dat was Peter Kox. De Maranello bleek uitstekend omgebouwd te kunnen worden als raceauto. Daar kwam Ferrari niet achter, maar het team van Prodrive. Hun 550 GTS was in de GTS klasse sneller dan de fabrieksracers van Chevrolet met de Corvette C5-R en de Vipers.

Daarbij klonk de V12 ook nog eens magistraal. Peter Kox reed samen met Tomas Enge en Jamie Davies 336 ronden. Een jaar later deed Ferrari mee met hun eigen 575 GTC, maar die waren op Le Mans niet zo succesvol als de Prodrive-Ferrari’s. Au.

Jos Verstappen

2008

Een van de mooiere Nederlandse Le Mans successen. In dit geval met een Nederlands team én drie Nederlandse coureurs: Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn.

Team van Merksteijn pakt pole position én wint de race in hun klasse (LMP2). Met 354 ronden rijden ze evenveel als de Aston Martin LMP1-auto en meer dan de Pescarolo 01 LMP1 van Rollcentre Racing. Een prestatie van formaat.

Ho-Pin Tung

2017

Wederom een hoogtepunt qua Nederlandse Le Mans successen. In veel gevallen kun je zeggen: een klasse-overwinning komt niet in de buurt van overall-winst en dat klopt soms ook wel. Maar niet in dit geval: Ho-Pin Tung, uitkomend voor het DC Racing Team van Jackie Chan (ja, die sympathieke vechtrobot uit Hong Kong), won de klasse en werd tweede overall. Een monsterlijke prestatie.

Ze reden namelijk met een LMP2-auto, terwijl de race gewonnen werd door een LMP1-auto. Toegegeven, veel LMP2-auto’s deden het erg goed in die periode. De winnaars (Porsche 919) en de nummers 9 (Toyota TS050) deden mee in de LMP-klasse. Ho-Pin Tung reed met zijn collega’s (Thomas Laurent en Oliver Jarvis) maar liefst 366 ronden, eentje minder dan de winnaar.

Robin Frijns

2021

Een van de meest onderschatte Nederlandse coureurs is toch wel Robin Frijns. In diverse internationale kampioenschappen heeft hij uiterst succesvol gereden. Of het nu in de Blancpain GT Series is, Formule E of Formule 3.5: hij presteerde bijna altijd boven het kunnen van het materiaal. In 2021 wordt het talent en harde werken beloond met een klasse-overwinning in de 24 uur van Le Mans.

In de Oreca 07 wint hij samen met Ferdinand van Habsburg en Charles Milesi in zijn klasse met Team WRT met 363 ronden wat aantoont dat die Oreca echt geen zeepkist is. Dat niet alleen, ze winnen ook het LMP2-kampioenschap van dat jaar. Het gaat aan velen voorbij, maar Frijns is een van de succesvollere Nederlandse coureurs op de internationale circuits.

Bonus: Spykers die niet kapotstuk gingen!

2009

Nederlandse teams hebben we gehad. Nederlandse coureurs ook. Maar we mogen stiekem best trots zijn op een Nederlands automerk dat mee heeft gedaan met de 24 uur van Le Mans. Ja, echt waar, naast Formule 1 deed Spyker ook mee aan de 24 uur van Le Mans. Sterker nog, op Le Mans was Spyker aanzienlijk succesvoller dan in de F1. Aanvankelijk gaat het heel erg slecht en blijven Nederlandse Le Mans successen uit.

De Spykers blijken net zo betrouwbaar te zijn als de cheques van Victor M. Van 2002 tot 2008 halen de Spykers de finish niet. Maar in 2009 komt het goed. Dan halen Tom Coronel, Jaroslav Janis en Jeroen Bleekemolen de finish! Ze eindigen als vijfde in het felbevochten GT2-klasse. Op dat moment zijn de Porsches en Ferrari’s oppermachtig.

Extra bonus: Racing For Holland

2002 – 2006

Naast Gijs van Lennep is Jan Lammers de absolute held van Le Mans. De reden is simpel, hij reed de race enorm vaak. Niet alleen voor Jaguar, maar ook met zijn eigen team: Racing for Holland. Daarbij was duidelijk te zien dat jan Lammers niet alleen een slimme coureur is, maar ook een handige zakenman.

Op de Dome-Judd waren allemaal vlakken. Een sponsor kon zo’n vlak reserveren voor het logo. Grote sponsor? Dan kan je heel veel vlakken reserveren. Het beste resultaat tijdens de 24 uur van Le Mans was een zesde plaats in 2006.

De 24 uren van Le Mans 2022 vindt plaats op 11-12 juni. In aanloop naar deze race brengt Autoblog in samenwerking met Goodyear een aantal artikelen over deze legendarische race!