Accelereer sneller dan ooit tevoren met de Aspark Owl

Van hypercars zijn we inmiddels extreme cijfers gewend, maar je hebt altijd baas boven baas.

Maak kennis met snelste en krachtigste auto ooit: de Aspark Owl. Deze elektrische hypercar uit Japan beschikt over maar liefst 2.012 pk en sprint daarmee naar de 100 in 1,9 seconden. Ja, je leest het goed. De Aspark stopt pas met accelereren bij de 400 km/h. Bij een stoplicht rijdt dit monster dus alles en iedereen zoek. Op papier in ieder geval.

De hypercar is, evenals de Pininfarina Battista en de Lotus Evija, volledig elektrisch. Hoewel deze twee ook redelijk bizarre specificaties hebben, spant de Aspark toch de kroon. Naast 2.012 pk beschikt de Japanse creatie over 2.000 Nm aan koppel. Hoewel je deze auto niet zal kopen voor de actieradius, zou je er 450 km ver mee moeten komen. De Japanners hebben dit alles voor elkaar gekregen met vier elektromotoren en een 64-kWh lithium-ion batterij.

Mocht de auto je vaag bekend voorkomen: dat kan kloppen. De auto werd namelijk al in 2017 voor het eerst aan de wereld getoond in Frankfurt. Toch ziet deze productieversie er behoorlijk anders (lees: minder lelijk) uit. Zo is de gigantische spoiler bij nader inzien toch maar vervangen door een wat bescheidener actieve variant. De auto houdt nu qua design het midden tussen een Apollo IE en een McLaren F1. De Owl is trouwens een behoorlijke laagvlieger want de auto is maar 99 cm hoog. Slagbomen vormen dus geen enkel obstakel.

Misschien denk je bij het lezen van de duizelingwekkende cijfers: eerst zien dan geloven. In dat geval moet je rond maart 2020 de Nürburgring in de gaten houden. Om te bewijzen waar de Owl écht toe in staat is zijn de Japanners dan namelijk van plan het felbegeerde ronde record te verbreken. We zijn benieuwd.

Heb je wel oren naar zo’n achterlijk snelle elektrische hypercar? Dat is dan €2,5 miljoen graag. En: op is op, want Aspark is van plan niet meer dan 50 stuks te bouwen. Benieuwd of dit merk ook welkom is in het clubhuis van nieuwe merken, Louwman Exclusive?